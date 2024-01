Liên kết các nhóm họ để tự quản an ninh trật tự buôn làng

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình “Liên kết các nhóm họ làng Trol Đeng đảm bảo về an ninh trật tự” tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Làng Trol Đeng có 143 hộ với 696 khẩu, phần lớn là người Jrai. Trước đây, làng thường xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… Bên cạnh đó, làng còn thường xuyên xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, dòng họ và giữa các dòng họ với nhau.

Từ thực tế đó, tháng 9-2020, Công an thị trấn Chư Ty đã đề xuất chính quyền địa phương thành lập mô hình “Liên kết các nhóm họ làng Trol Đeng đảm bảo về an ninh trật tự” với 47 thành viên thuộc 6 dòng họ: Kpuih, Rơlan, Rơ Mah, Ksor, Siu và Rơ Châm.

Trong đó, mỗi dòng họ có từ 6 đến 9 thành viên tham gia. Ban Chỉ đạo mô hình do Chủ tịch UBND thị trấn Chư Ty làm Trưởng ban, trực tiếp theo dõi, giám sát mọi hoạt động.

Với tinh thần hoạt động tự nguyện, tự giác và tự đề phòng, ngoài việc tham gia tuần tra để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các thành viên của 6 dòng họ còn phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng Công an tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm; vận động người dân nêu cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Đồng thời, tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong gia đình, nội bộ dòng họ và giữa các dòng họ với nhau.

Ông Rơ Mah Quit-Tổ trưởng nhóm họ Rơ Mah-chia sẻ: “Trước đây, chuyện trai làng này đánh nhau với trai làng khác thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật của các cháu còn hạn chế, một số gia đình thiếu sự quản lý, giáo dục con cái.

Để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người trong dòng họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quản lý, giáo dục con em mình. Đối với những gia đình có con em hư hỏng, thường xuyên vi phạm, chúng tôi trực tiếp đến tận nhà nhắc nhở và yêu cầu các gia đình ký cam kết chấp hành pháp luật.

Ban đầu, việc tuyên truyền gặp nhiều khó khăn do các bên không chịu hợp tác. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, ý thức chấp hành pháp luật của người dân dần được nâng lên, số thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật giảm đáng kể”.

Còn ông Kpuih Poih-Trưởng thôn Trol Đeng kiêm Tổ trưởng nhóm họ Kpuih thì cho hay: Một nửa số hộ trong làng thuộc họ Kpuih. Những năm trước, trong dòng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất đai và vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến thanh-thiếu niên.

Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài tuyên truyền, bàn bạc cách giải quyết trong nội bộ dòng họ, chúng tôi còn phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thị trấn vào cuộc tìm cách tháo gỡ.

“Chúng tôi vận động, nhắc nhở mọi người trong dòng họ phải sống hòa thuận, quan tâm bảo ban con cháu không điều khiển xe máy tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định, không tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản…

Thay vào đó, phải tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, trong nội bộ dòng họ Kpuih không xảy ra vụ vi phạm pháp luật hay mâu thuẫn, tranh chấp đất đai”-ông Poih chia sẻ.

Theo Thiếu tá Rơ Mah Tuân-cán bộ Công an thị trấn Chư Ty: Năm 2023, các thành viên mô hình “Liên kết các nhóm họ làng Trol Đeng đảm bảo về an ninh trật tự” đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 400 lượt người tham gia; vận động cá biệt 15 lượt với hơn 45 đối tượng thanh-thiếu niên; tham gia hòa giải thành 2 vụ tranh chấp đất đai và thanh niên đánh nhau.

“Ngoài tuyên truyền pháp luật trong nội bộ dòng họ và phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát địa bàn, các thành viên tham gia mô hình còn tích cực vận động, cảm hóa các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Giữa các dòng họ có sự đoàn kết rất cao nên việc tuyên truyền đã phát huy hiệu quả, số người vi phạm pháp luật trong dòng họ giảm đáng kể”-Thiếu tá Tuân cho hay.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Duy Phong-Trưởng Công an thị trấn Chư Ty-thông tin: Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Công an thị trấn sẽ kiện toàn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho các thành viên. Trên cơ sở đó, các thành viên tham gia mô hình tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong làng chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.