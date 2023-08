Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang cho hay: Trước đây, trên địa bàn xã hay xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự, trong đó, nổi lên là trộm cắp vặt Do đó, năm 2013, xã đã triển khai mô hình “Ánh sáng nông thôn” và theo đó đã lắp đặt 137 bóng điện chiếu sáng trên các trục đường chính của xã để làm điểm, sau đó, chỉ đạo các thôn, làng triển khai thực hiện mô hình này tại địa phương. Đến nay, toàn xã có 3 thôn/11 thôn, làng huy động toàn dân triển khai mô hình “Ánh sáng nông thôn”; các thôn, làng còn lại mới triển khai tại một số tuyến đường và cũng đang tiếp tục nhân rộng mô hình này.

Ngoài ra, năm 2020, từ kế hoạch của Công an huyện, xã tiếp tục chỉ đạo các thôn, làng triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh”. Đến nay, toàn xã đã lắp đặt được 51 mắt camera tại các tuyến đường, các khu vực công cộng. Từ dữ liệu thông tin mà camera ghi lại, các thôn, làng đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thôn Vinh Hà là một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình “Camera giám sát an ninh” và “Ánh sáng nông thôn”. Ông Đặng Hựu-Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng thôn Vinh Hà cho biết: Thôn có 380 hộ với 1.650 khẩu. Dân cư đông, địa bàn rộng nên trước đây hay xảy ra trộm cắp, nhất là trộm bò và các dụng cụ sản xuất. Vì thế, năm 2021, khi thôn triển khai huy động lắp đặt camera và bóng điện thắp sáng tại các tuyến đường, người dân trong thôn đều đồng tình. Đến nay, thôn đã lắp đặt được 10 mắt camera và 90 bóng điện thắp sáng tại các ngã ba, ngã tư, các khu dân cư.

“Từ khi lắp đặt bóng điện thắp sáng và camera, thôn đã cung cấp cho lực lượng công an 3 tin quan trọng về an ninh trật tự; đồng thời, từ hình ảnh camera ghi lại, thôn đã phối hợp với lực lượng công an giải quyết 4 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, nhờ có camera và bóng điện thắp sáng mà tình trạng trộm cắp vặt trên địa bàn thôn giảm hẳn”-ông Hựu thông tin.

Tương tự, ông Đinh Ngọc Cầu-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Điền cũng cho hay: Từ năm 2018, thôn bắt đầu vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh” và “Ánh sáng nông thôn”. Hiểu được lợi ích của các mô hình này, người dân trong thôn đã đóng góp gần 130 triệu đồng lắp đặt 11 mắt camera và 200 bóng điện thắp sáng tại các đường xương cá và đường lô 2, lô 3 của thôn.

Đặc biệt, từ dữ liệu thông tin camera ghi lại, thôn đã cung cấp 5 tin có giá trị cho lực lượng công an; tình trạng trộm cắp trên địa bàn thôn cũng xảy ra ít hơn so với trước. Ông Nguyễn Văn Hải (thôn An Điền) chia sẻ: Tôi rất ủng hộ chủ trương lắp đặt camera và bóng điện thắp sáng của thôn nên đã đóng góp đầy đủ kinh phí để tham gia cùng thôn triển khai mô hình. Mới đây, tôi cũng đã lắp đặt 12 camera để bảo vệ nông sản và dụng cụ sản xuất của gia đình.

Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Ngoài triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh” và “Ánh sáng nông thôn”, xã cũng chú trọng công tác tuần tra nắm địa bàn, đặc biệt là vào các dịp Lễ-Tết và các mùa thu hoạch nông sản; đồng thời, chỉ đạo các thôn, làng giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở. Nhờ đó, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

“Từ những nỗ lực trên, năm 2017, xã Ia Blang được Bộ Công An tặng Cờ thi đua và năm 2019 tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, xã nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, UBND huyện Chư Sê và giám đốc Công An tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, xã Ia Blang sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an và các thôn, làng tăng cường công tác tuần tra địa bàn, nhân rộng mô hình “Camera giám sát an ninh”, “Ánh sáng nông thôn” nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”-Chủ tịch UBND xã thông tin thêm.