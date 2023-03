(GLO)- Chiều 24-3, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023.

(GLO)- Ngày 23-3, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Tâm (SN 1976); Phan Tấn Toàn Thắng (SN 2001); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2001); Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1994) và Phan Tuấn Kỳ (SN 1981, cùng trú tại xã Tú An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi đánh bạc.