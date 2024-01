Người dân xã Ia Mơr giao nộp 8 khẩu súng tự chế cho lực lượng công an

Triệt phá đường dây ma túy do Kiều Văn Mạnh (tức Mạnh "du côn") ở Thanh Hóa cầm đầu, công an thu giữ 1.500 viên hồng phiến, thuốc lắc, ma túy đá, heroin, 1 khẩu súng quân dụng và 37 viên đạn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Trung Dũng (SN 1999, trú tại tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

(GLO)- Ngày 10-1, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Thượng tá Y Mai Anh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị.

(GLO)- Sáng 10-1, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Trịnh Trọng Nghĩa (SN 1999, trú tại thôn 4, xã An Thành) và Phạm Tấn Nghĩa (SN 2005, trú tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

(GLO)- Ngày 9-1, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

(GLO)- Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Võ Thị Thu Hà (SN 1993); Nguyễn Thị Hương (SN 1988); Thân Thị Tuyết Mi (SN 1990, cùng trú tại xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi đánh bạc.