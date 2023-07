Người Bahnar chung sức giữ gìn bình yên buôn làng

(GLO)- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư, trong đó có người Bahnar ở các buôn làng. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng chuyển biến tích cực.

Trước đây, một số người dân làng Chơ Rơn 2 (xã Đak Ta Ley) từng bị kẻ xấu kích động, lôi kéo tham gia chống phá chính quyền. Bên cạnh đó, do nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế nên tình trạng mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai phát sinh trong cộng đồng diễn ra khá phổ biến, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Để ngăn chặn tình trạng này, năm 2021, làng thành lập mô hình “Cổng làng bình yên” với 35 thành viên tham gia.

Sau khi thành lập, các thành viên được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng tù tha trở về địa phương; hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh. Qua đó, các thành viên đã cảm hóa nhiều đối tượng từng theo FULRO, “Tin lành Đê ga” từ bỏ con đường lầm lỗi, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy; cung cấp cho Công an xã 4 nguồn tin có giá trị liên quan đến trật tự an toàn xã hội; phát hiện, xử lý 1 vụ khai thác lâm sản trái phép; giải quyết hàng chục vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

Ông Gêh-Công an viên làng Chơ Rơn 2-cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe theo kẻ xấu xúi giục, đồng thời vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu bản chất của kẻ xấu, nhiều người từ bỏ con đường sai trái, lầm lỗi trở về sinh hoạt tôn giáo chính thống được Nhà nước công nhận”.

Còn ông Gôh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chơ Rơn 2 thì chia sẻ: Làng có 167 hộ/820 khẩu, 100% là người Bahnar. Để giúp các đối tượng từng lầm lạc tái hòa nhập cộng đồng, các thành viên mô hình “Cổng làng bình yên” phối hợp với cán bộ địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên; đồng thời, tích cực hỗ trợ họ lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đến nay, nhiều đối tượng đã chuyển biến tốt, được cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra khỏi diện quản lý.

Tương tự, để đảm bảo an ninh trật tự, tháng 9-2019, làng Đê Kjiêng (xã Ayun) đã thành lập mô hình “Tiếng kẻng an ninh” với 24 thành viên. Theo ông Khih-Trưởng thôn Đê Kjiêng: Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo mô hình phân công các thành viên quản lý, theo dõi, nắm tình hình từng nhánh đường nội làng để kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra; phối hợp với lực lượng Công an xã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Nhờ triển khai hiệu quả, tình hình an ninh trật tự trong làng chuyển biến tích cực, nhiều vụ trộm cắp tài sản được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, tình trạng thanh-thiếu niên gây rối trật tự, đánh nhau, vi phạm Luật Giao thông đường bộ được xử lý dứt điểm. “Riêng từ năm 2021 đến nay, chúng tôi đã cung cấp cho lực lượng chức năng 3 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự; ngăn chặn hàng chục thanh-thiếu niên đi xe máy càn quấy, nẹt pô. Cũng qua tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã thu hồi 30 súng tự chế trong dân”-ông Khih cho biết.

Còn chị Hueo (làng Đê Kjiêng) thì bày tỏ: “Trước đây, mỗi khi uống rượu say, thanh-thiếu niên thường có hành vi gây rối, đánh nhau và trộm cắp nông sản, gia cầm của bà con trong làng. Bây giờ, tôi thấy họ đã thay đổi, không còn gây rối, làm mất an ninh trật tự nữa”.

Đại úy Nguyễn Văn Mão-Phó Trưởng Công an xã Ayun-thông tin: Các thành viên mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an chính quy trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng tù tha, thanh-thiếu niên hư hỏng. “Đến nay, tình hình an ninh trật tự trong làng Đê Kjiêng đi vào nền nếp và ổn định. Từ thành công của mô hình, chúng tôi tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương nhân rộng ra các làng khác”-Đại úy Mão cho hay.

Trao đổi với P.V, Đại úy Bùi Thị Thanh An-Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Mang Yang) cho biết: Đến nay, huyện Mang Yang đã thành lập 11 mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Thông qua các mô hình, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp tổ chức 132 buổi tuyên truyền với 16.190 người tham gia; phát 1.195 tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, 255 tờ rơi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 200 tờ rơi tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

“Thông qua các phong trào phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, đối tượng cụ thể, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân ngày càng được nâng lên. Thời gian tới, Công an huyện Mang Yang tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, các tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở”-Đại úy An cho biết thêm.