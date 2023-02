Tin liên quan Ia Grai tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Ông Rah Lan Gâu-Chủ tịch UBND xã Ia Chía-cho biết: Xã có hơn 2 ngàn hộ với 8 ngàn khẩu thuộc 8 dân tộc anh em sinh sống ở 10 thôn, làng. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 65% dân số. Xã có hơn 5 km đường biên giới với Campuchia. Để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã phối hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, người dân nêu cao tinh thần tự giác trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với quan điểm mỗi người dân là một “cột mốc sống” để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, năm 2022, Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự, tổ tự quản đường biên cột mốc tổ chức tuyên truyền tập trung với 315 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ 547 lần với 1.229 lượt người nghe; tuyên truyền bằng loa di động 1.380 phút; tuyên truyền đối ngoại 5 lần với 61 lượt người nghe.

Ông Ksor Lương-già làng Kom Yố-cho hay, bản thân ông cũng tham gia tổ tự quản của làng để cùng với cán bộ Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự. “Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hương ước của làng để làm cơ sở cho việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Từ đầu năm 2022 đến nay, tôi cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía tuyên truyền được 4 buổi với hơn 600 lượt người nghe; phối hợp hòa giải 15 vụ mâu thuẫn giữa các gia đình”-ông Lương cho biết.

Cũng nhờ phát huy tốt vai trò của người dân và các tổ tự quản, năm 2022, các lực lượng chức năng của xã đã củng cố hồ sơ đưa 32 đối tượng theo “Tin lành Đê ga” ở làng Kom Yố, làng Bang ra kiểm điểm trước dân. Ông Rơ Mah Jếp-Trưởng ban Chấp sự nhóm đạo Tin lành làng Bang-chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm tình hình trong làng; tâm tư, nguyện vọng của người dân để trao đổi, thông tin cho cán bộ Biên phòng. Ngoài ra, thành viên Ban Chấp sự cùng với Ban Nhân dân thôn tham gia các tổ hòa giải để giải quyết các vụ việc, không để phát sinh phức tạp. Năm 2022, trong cộng đồng không xảy ra các vụ việc phức tạp, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Đến dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Ia Chía, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà chính quyền, người dân cũng như lực lượng Biên phòng trên địa bàn xã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Biên phòng cần tăng cường công tác dân vận, giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, triển khai các dự án phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng với các đơn vị bạn bên kia biên giới để nắm tình hình, tạo lòng tin, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. “Chúng ta phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phải tập trung mọi nỗ lực để mỗi người dân trên địa bàn là một “cột mốc sống” trong việc bảo vệ biên cương của Tổ quốc”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.