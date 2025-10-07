Nga trút bão lửa trả đũa Ukraine, 750 UAV và tên lửa oanh kích suốt đêm

(GLO)- Sau loạt tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea và Belgorod, Nga đã mở chiến dịch đáp trả quy mô lớn kéo dài sang ngày thứ hai. Hơn 700 UAV cùng hàng chục tên lửa hành trình được phóng đi, khiến nhiều thành phố Ukraine, trong đó có Kharkiv, rơi vào cảnh mất điện và hoang tàn.

Đòn “ăn miếng trả miếng” sau Belgorod và Crimea

Theo Đài TST (Nga), sáng 6-10, quân đội Nga đã triển khai đợt phản công được mô tả là “đòn đáp trả kinh hoàng” sau khi lãnh thổ nước này, bao gồm các tỉnh Belgorod và bán đảo Crimea bị tập kích bằng UAV và tên lửa từ phía Ukraine.

Kharkiv thành tử địa sau đợt tấn công lớn của Nga (Ảnh minh họa. Nguồn TST)

Các cuộc tấn công trước đó của Kiev đã gây mất điện cục bộ tại Belgorod và làm bùng phát nhiều đám cháy lớn ở Dzerzhinsk, Tuapse, Ryazan và Nizhny Novgorod. Trước tình hình này, Matxcơva tuyên bố sẽ “đáp trả tương xứng”.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, cuộc phản công kéo dài suốt hai ngày, nhắm vào hàng loạt cơ sở quân sự, năng lượng và hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Từ Kharkiv và Odessa được cho là điểm xuất phát của UAV cho tới Kiev, Chernihiv và Lviv, hàng trăm mục tiêu đã bị tấn công. Nhiều thành phố chìm trong bóng tối do lưới điện quốc gia bị phá hủy.

Chính quyền Belgorod cho biết, khoảng 40.000 dân tại địa phương bị ảnh hưởng do hệ thống năng lượng hư hại nghiêm trọng. Điện và nước bị gián đoạn trên diện rộng. Trong khi đó, tại vùng Bryansk, một nhà máy nhiệt điện ở Klintsy cũng bị đánh trúng, khiến hệ thống sưởi ngừng hoạt động.

Một cựu binh Nga từng phục vụ trong nhóm Wagner bình luận trên kênh quân sự Condottiero: “Mỗi đòn tấn công mở ra một giai đoạn mới của cuộc chiến. Sự kiên nhẫn từng là chiến lược, nhưng giờ chỉ còn hành động, những hành động mà phương Tây khó có thể cứu vãn”.

Kharkiv-“tử địa” trong chiến dịch đáp trả

Trong loạt tấn công này, Kharkiv là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Các nguồn tin từ kênh Military Chronicle cho biết, lực lượng Nga đã sử dụng hàng trăm UAV cùng tên lửa hành trình tấn công vào các khu vực trọng yếu.

Xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: Reuters

Các đòn đánh đầu tiên nhằm vào cơ sở năng lượng và quân sự tại Zaporizhzhia, Odessa, sau đó dồn hỏa lực về Lviv và khu vực phía tây Ukraine. Tại đây, nhà máy nhiệt điện Burshtyn bốc cháy dữ dội sau khi trúng tên lửa, trong khi khu công viên công nghệ quân sự Sparrow bị phá hủy hoàn toàn.

Riêng tại Kharkiv, ít nhất hai trạm biến áp lớn bị đánh sập, trong đó có trạm 110 kV Kanatka và trạm Bavaria, những vị trí được nghi là cung cấp năng lượng cho các tổ hợp phóng đạn hướng sang Nga. Tên lửa “Iskander” cũng được cho là đã phá hủy một phần Nhà máy sản xuất máy kéo Kharkiv-nơi bị cáo buộc là điểm tập kết khí tài quân sự.

Các phóng viên chiến trường kênh Win/Win mô tả thành phố “trở thành địa ngục thật sự” khi liên tiếp xảy ra các vụ nổ lớn. Nhiều khu dân cư bị mất điện toàn phần, các đoàn xe cứu thương di chuyển không ngừng trong đêm để đưa thương binh ra khỏi khu vực.

Theo thống kê chưa chính thức, chỉ trong đêm 4 và 5-10, Nga đã sử dụng khoảng 700 UAV tấn công tự sát (Geran, Gerbera, Harpiya) cùng 50 tên lửa hành trình Kh-101 trong chiến dịch này.

Ngoài Kharkiv, thành phố Shostka ở tỉnh Sumy cũng bị tập kích, khiến một đoàn tàu chở tiếp viện và kho hậu cần của Ukraine bị phá hủy. Các nguồn tin Nga cho rằng vị trí này bị lộ do một blogger Ukraine vô tình tiết lộ hình ảnh trên mạng.

Nguy cơ leo thang mới trong cuộc chiến tiêu hao

Phía Ukraine hiện chưa xác nhận toàn bộ mức độ thiệt hại, song thừa nhận nhiều khu vực ở miền Đông và Nam nước này bị mất điện sau các đợt không kích đêm 5 và 6-10. Cơ quan Năng lượng Quốc gia Ukraine (Ukrenergo) cho biết đang khẩn trương khôi phục hệ thống điện ở Kharkiv và Odessa.

Bản đồ chiến sự Nga-Ukraine ngày 5-10. Trong đó, Matxcơva phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là ở miền Tây nước này. Ảnh: Military Summary

Các nhà phân tích phương Tây nhận định, đây là một trong những chiến dịch đáp trả lớn nhất của Nga kể từ đầu năm 2025, thể hiện quyết tâm răn đe sau chuỗi đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine.

Michael Kofman, chuyên gia thuộc Viện Carnegie Endowment (Mỹ), cho rằng: “Mục tiêu của Nga là gửi thông điệp rằng mọi hành động vượt giới hạn đều sẽ bị trả đũa bằng sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, việc sử dụng quy mô hỏa lực lớn như vậy cũng cho thấy nỗi lo của Điện Kremlin trước năng lực tấn công tầm xa mới của Kiev”.

Các nguồn tin tình báo châu Âu cho biết, chiến dịch này có thể kéo dài thêm nhiều ngày, khi Nga đang cố gắng “xóa sổ” các cơ sở năng lượng phục vụ cho mạng lưới phòng không và hậu cần của Ukraine. Song song đó, Ukraine vẫn tiếp tục duy trì các cuộc tập kích bằng UAV vào lãnh thổ Nga, đặc biệt ở khu vực ven Biển Đen và vùng công nghiệp Trung Nga.

Giới quan sát cho rằng, chiến sự đang bước vào vòng xoáy tiêu hao mới, nơi hai bên đều đẩy mạnh chiến tranh UAV, tập trung đánh vào hạ tầng thay vì mặt trận trực diện. Một nguồn tin quân sự châu Âu được Reuters dẫn lại bình luận: “Từ Belgorod đến Kharkiv, từ Crimea đến Odessa, mọi đòn tấn công giờ đây đều mang tính thông điệp. Vấn đề không còn là thắng ở tiền tuyến, mà là ai chịu đựng được lâu hơn”.

Từ Belgorod đến Kharkiv, những vụ nổ nối tiếp nhau không chỉ phản ánh sự leo thang quân sự, mà còn cho thấy cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang bước sang giai đoạn mới, nơi các “đòn đáp trả” trở thành ngôn ngữ chính trên chiến trường.