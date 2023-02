(GLO)- Thanh tra thị xã An Khê đã kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã chuyển hồ sơ vụ việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học có giá trị thực hiện hơn 7,7 tỷ đồng, trong giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo đến Cơ quan điều tra Công an thị xã để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà C. cùng người thân về quê nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa. Khi bà C. cùng người thân trở lại TPHCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng.