Mang Yang thực hiện tốt mục tiêu trồng cây phân tán

Nói về việc trồng cây phân tán tại thôn Groi, xã Kon Thụp, ông Ksor Y Lâm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho biết: Hàng năm, UBND xã phân bổ hàng nghìn cây giống để làng tự ra quân trồng trên các tuyến đường và khu vực công cộng của làng. Ngoài ra, năm 2024, Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phát động ra quân trồng 300 cây sao xanh. Bên cạnh đó, các cấp, ngành của huyện cũng thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa của việc trồng cây xanh nên người dân đã tự giác cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái và trồng các loại cây cảnh trước nhà. Nhờ đó, tỷ lệ cây xanh của làng tăng lên, tạo không gian xanh mát, sạch đẹp.

Bà Canh bên cạnh cây sao xanh do xã trồng từ năm 2021. Ảnh: Hồng Thương

Ngước nhìn cây sao xanh trồng trước cổng nhà, bà Canh (làng Groi) phấn khởi cho biết: Cây sao xanh này được xã ra quân trồng từ cuối năm 2021. Từ khi cây được trồng, bà là người trực tiếp tưới nước và làm cỏ cho gốc cây. Chính sự chăm sóc của bà đã giúp cây vươn lên xanh tốt. “Được chính quyền địa phương tuyên truyền, người dân chúng tôi hiểu được ý nghĩa của việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Vì thế, chúng tôi hưởng ứng bằng việc trồng và chăm sóc cây xanh.

Ông Hoàng Mạnh Trường-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Thụp-thông tin: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về trồng cây phân tán, từ năm 2021 đến nay, toàn xã đã trồng được trên 317 ngàn cây xanh tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, vườn rẫy. Ngoài ra, xã cũng phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Chiêng trồng thêm 300 cây sao đen tại khuôn viên sân vận động xã. Sau khi trồng, cán bộ và nhân dân hưởng ứng chăm sóc tốt nên tỷ lệ cây sống đạt trên 70%.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kon Thụp triển khai "Công trình cây xanh" tại làng Dơ Nâu. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại xã Đê Ar, phong trào trồng và chăm sóc cây phân tán cũng được cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực. Bà Đỗ Thị Thanh Vân-Chủ tịch UBND xã Đê Ar-cho hay: Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu UBND huyện giao, UBND xã xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán và tổ chức các đợt ra quân để thu hút sự tham gia hưởng ứng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Ngoài cây xanh do huyện cấp, xã xuất ngân sách và kêu gọi xã hội hóa để mua thêm một số cây xanh trồng ở nhiều khu vực khác nhau. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, toàn xã đã trồng được 32.335 cây xanh. Đặc biệt, cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng việc chăm sóc nên tỷ lệ cây xanh sống đạt gần 90%.

Nhằm lan toả ý thức tham gia trồng và chăm sóc cây xanh trong mỗi đoàn viên, thanh niên, Huyện đoàn Mang Yang cũng đã triển khai mô hình "Vườn cây thanh niên" đến 12/12 đoàn xã, thị trấn. Qua mô hình, các tổ chức cơ sở đoàn đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia ươm cây giống và tổ chức các đợt ra quân trồng, chăm sóc cây xanh tại các khu vực công cộng, các tuyến đường.

Anh Vũ Danh Mạnh-Bí thư Huyện đoàn-cho biết: Từ năm 2021 đến nay, các tổ chức cơ sở đoàn đã tham gia trồng được trên 30.000 cây xanh phân tán. Trong đó, có khoảng 23.000 cây do UBND các xã, thị trấn phân bổ, trên 2000 cây xanh do các tổ chức đoàn kêu gọi xã hội hóa và 5000 cây xanh do các tổ chức đoàn tự ươm, trồng và di thực.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kon Thụp triển khai mô hình gây quỹ từ trồng rừng trên địa bàn. Ảnh: Người dân cung cấp

Trao đổi với P.V, ông Võ Minh Quang-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin: Theo Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy, giai đoạn 2021-2025 toàn huyện trồng 400 ngàn cây xanh phân tán. Để thực hiện mục tiêu này, hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch, cấp kinh phí và chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Đồng thời, huyện tranh thủ sự hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cùng một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để huy động thêm cây giống cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trồng, chăm sóc nhằm đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tự nguyện trồng cây xanh tại những nơi đất trống xung quanh nhà, vườn, rẫy, ven đường và khuôn viên công sở. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã trồng được trên 673 ngàn cây xanh phân tán.

“Với kết quả này, huyện đã vượt so với chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 là 400 ngàn cây theo Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy. Đặc biệt, kết quả này đã góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên 56,69%. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội đoàn thể và cộng đồng dân cư tự nguyện trồng, chăm sóc cây xanh nhằm góp phần cải thiện cảnh quan, tăng tỷ lệ che phủ rừng và bảo vệ môi trường"-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin thêm