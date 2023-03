(GLO)- Thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), những năm qua, Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng học tập và làm theo lời Bác gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Đẩy mạnh việc học tập, làm theo lời Bác

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 08-TT/TU ngày 31-8-2018 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới”. Thông tri số 08 đã được quán triệt, triển khai đến cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; cấp ủy, chính quyền các cấp ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, ứng với từng điều Bác Hồ dạy.

Để phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đi vào nền nếp, hiệu quả, thực chất, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã gắn việc tổng kết, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với việc soi rọi, kiểm điểm quá trình tổ chức triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy vào các lĩnh vực công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đồng thời, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); việc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, thông qua các hội nghị học tập chuyên đề, các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử, thành tích vẻ vang, bồi đắp thêm lòng tự hào, ý chí tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, khó khăn, tận tụy với công việc, chiến đấu, hy sinh bảo vệ ANTT, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Ngày 21-6-2022, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Vinh danh 75 năm làm theo lời Bác, Công an Gia Lai vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”. Trong tháng 3-2023, Công an tỉnh sẽ tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” kết hợp với giao lưu gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023).

Cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp đều đã xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị gắn với các chỉ tiêu công tác, có mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp rất cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân. Qua đó đưa 6 điều Bác Hồ dạy đi vào cuộc sống gắn với công việc của cán bộ, chiến sĩ bằng những việc làm thiết thực, gần gũi, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình

Với phương châm “An ninh chủ động”, nắm chắc tình hình, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, những năm qua, hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an đã bám làng, bám dân phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị tại thôn, làng tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tấn công chính trị FULRO lưu vong, cảm hóa, giáo dục, quản lý đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng. Lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”…; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Phát hiện, ngăn chặn và triệt phá nhiều đường dây đưa người dân tộc thiểu số vượt biên, xử lý nhiều đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Điển hình là mới đây, qua quá trình thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Thị Thảo-thành viên tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; mở rộng điều tra, bắt, khởi tố 4 đối tượng là thành viên của tổ chức này trú tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên cuộc sống của Nhân dân, lực lượng Công an đã liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa kịp thời các nhóm tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp, càn quấy gây rối, khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng để trấn an dư luận, ổn định tình hình; triệt phá, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, tội phạm có tổ chức, gây án kiểu “xã hội đen”… Qua đó khẳng định sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, linh hoạt, sắc sảo, tinh thông về nghiệp vụ, được quần chúng nhân dân tin yêu, cảm phục, ngợi khen.

Đặc biệt, với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, tạo chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho Nhân dân yên tâm làm ăn, lao động sản xuất, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, không quản ngại ngày đêm, hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an vũ trang tuần tra, canh gác, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm. Công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân đạt nhiều kết quả tích cực; hàng trăm phạm nhân hoàn lương, trở về địa phương đã được hỗ trợ việc làm ổn định, trở thành công dân lương thiện…

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng Công an đã khẳng định bản lĩnh tiên phong tuyến đầu và thực sự đã trở thành “lá chắn thép” trong đảm bảo ANTT, phối hợp chặt chẽ cùng nhiều lực lượng khác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhanh chóng đưa các hoạt động xã hội trở lại trạng thái ổn định, phát triển.

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về ANTT từ thủ công sang môi trường điện tử, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích cực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đặc biệt, lực lượng Công an toàn tỉnh đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, xúc động về tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy phục vụ Nhân dân trong các đợt cao điểm, các chiến dịch cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu và triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai Đề án 06.

Cùng với đó, lực lượng Công an thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở người dân chấp hành quy định an toàn cháy nổ; quản lý, vận động người dân chấp hành, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức tốt các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tiêu biểu như tấm gương dũng cảm hy sinh cứu người của liệt sĩ, Thiếu úy Bùi Minh Quý đã tô thắm thêm lá cờ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Gia Lai.

Quá trình học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, làm động lực thúc đẩy các mặt công tác đạt kết quả thiết thực, xuất hiện, nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm hay, sáng tạo, thể hiện tinh thần nhiệt huyết và sự quyết tâm làm theo lời Bác.

Đơn cử như Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) luôn chú trọng việc giữ vững lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân, kiên quyết đấu tranh với hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ người dân trong đấu tranh phòng-chống tội phạm. Ở xã Nghĩa Hưng, mô hình “Làng an toàn không có tội phạm”, “Làng nông dân tự quản về ANTT” đang hoạt động rất hiệu quả, được UBND tỉnh công nhận điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tương tự, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an xã Xuân An (thị xã An Khê); Thiếu tá Lê Đình Hải-Trưởng Công an xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa; Trung tá Võ Minh Thắng-Phó Trưởng Công an phường Yên Đổ, TP. Pleiku; đồng chí Puih HOanh-nữ Công an viên xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ… cũng là những tập thể, cá nhân nổi bật trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Từ ngày 22-6-2022 đến nay, trong đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND, toàn tỉnh có 366 tập thể, 752 cá nhân lập công xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công hạng nhì, hạng ba cho 3 tập thể, 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt hơn nữa ý nghĩa cách mạng và khoa học của 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Từ đó không ngừng nỗ lực, ra sức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người Công an cách mạng, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho phong trào có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những chiến công, thành tích, hình ảnh Công an Gia Lai ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Đại tá PHẠM HỮU TRƯỜNG

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh