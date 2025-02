Lợi ích kép từ mô hình “Ánh sáng an ninh”

(GLO)- Mô hình “ Ánh sáng an ninh ” được triển khai trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã mang lại lợi ích kép: vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Xã Dun tiếp giáp với thị trấn Chư Sê và có nhiều tuyến đường liên xã kết nối với các xã: Kông Htok, Ia Pal, Chư Pơng, Hbông. Trước đây, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn vào ban đêm diễn biến phức tạp. Một số thanh-thiếu niên càn quấy thường tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, gây mất an toàn giao thông.

Vì vậy, việc triển khai mô hình “Ánh sáng an ninh” ở khu dân cư không chỉ tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, đi lại dễ dàng hơn vào ban đêm mà còn góp phần kéo giảm tình trạng trộm cắp tài sản và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Mô hình “Ánh sáng an ninh” ở làng Ring Răng (xã Dun, huyện Chư Sê) đã phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: M.P

Ông Nguyễn Đức Thịnh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ring Răng (xã Dun) phấn khởi nói: “Hiện trên các tuyến đường giao thông của làng được lắp đặt 44 trụ đèn năng lượng mặt trời.

Hệ thống đèn chiếu sáng đã giúp đường làng, ngõ xóm trở nên sáng sủa hơn, người dân yên tâm đi lại vào buổi tối, các vụ va chạm giao thông cũng giảm hẳn.

Đáng chú ý, mùa màng thu hoạch không còn lo mất cắp, tình trạng thanh niên cá biệt tụ tập ban đêm cũng giảm bớt. Việc phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vi phạm pháp luật đạt kết quả tốt hơn”.

Theo ông Lê Đình Truyền-Chủ tịch UBND xã Dun: Qua gần 2 năm triển khai thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”, từ nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 210 triệu đồng, xã đã tổ chức lắp đặt 130 bóng đèn năng lượng mặt trời tại làng Greo Pết, Ring Răng và làng Pan.

Mô hình được người dân đồng tình ủng hộ. Các hộ dân đã tự giác phát quang đường làng, ngõ xóm, đóng góp ngày công đào hố trụ, đổ bê tông, lắp đặt trụ đèn năng lượng. Năm 2025, xã tiếp tục vận động kinh phí để lắp đặt thêm đèn chiếu sáng và camera an ninh tại 2 làng Queng Mép và Greo Sek.

Chủ tịch UBND xã Dun cho biết: “Mô hình này còn hỗ trợ, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh trong việc giám sát, kiểm soát địa bàn của Công an địa phương. Đặc biệt, hệ thống điện chiếu sáng sẽ giúp các camera nhận diện rõ khuôn mặt, hình dáng, biển số xe, hỗ trợ cho việc rà soát, truy xét các đối tượng trộm cắp trên địa bàn”.

Điển hình như lúc 1 giờ ngày 5-1-2025, kẻ gian đột nhập vào nhà ông Bùi Văn Xiêm (làng Queng Mép) lấy trộm 8 bao cà phê với tổng trọng lượng khoảng 380 kg. Qua kiểm tra 18 camera an ninh trên địa bàn, Công an xã xác định đối tượng Siu Huân (SN 2004, trú tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) và Kpă Thới (SN 2001, trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh) đã thực hiện vụ trộm.

Hay trường hợp phát hiện 2 đối tượng ở huyện Chư Pưh lợi dụng sơ hở của gia đình chị Phạm Thị Tùng (làng Greo Sek) vào nhà trộm chiếc xe máy Yamaha Janus; trường hợp bắt 2 đối tượng cướp tài sản của học sinh trên đường vắng…

Nhờ có hệ thống điện chiếu sáng, camera giám sát trên các tuyến đường giao thông nông thôn xã Ia Blang (huyện Chư Sê) tình trạng trộm cắp ở các thôn, làng trên địa bàn giảm đáng kể. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng-Trưởng Công an xã Ia Blang-cho biết: Công an xã phối hợp với Ban Nhân dân các thôn: Mỹ Phú, Vinh Hà và An Điền xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh trật tự”, vận động 280 hộ tự nguyện tham gia lắp đặt 310 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường thôn, làng.

Đồng thời, Công an xã vận động xã hội hóa mô hình “Camera an ninh”, lắp đặt 65 camera trên tuyến đường của xã; củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả 9 mô hình tổ tự quản an ninh trật tự tại địa phương.

“Nhờ có hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường, tình trạng trộm cắp vặt đã giảm hẳn. Đồng thời, từ dữ liệu mà camera ghi lại, các thôn, làng đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã”-Trưởng Công an xã Ia Blang khẳng định.

Trao đổi với P.V, Trung tá Đào Hà Quân-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-thông tin: Hiện 15/15 xã, thị trấn của huyện đã triển khai mô hình “Ánh sáng an ninh” và “Camera an ninh”.

Trong đó, nhiều địa phương như: Ia Blang, Hbông, Dun, Ia Pal, thị trấn Chư Sê đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực ngã ba, ngã tư trọng điểm trên địa bàn.

“Nhờ có mô hình “Ánh sáng an ninh”, tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội được kéo giảm. Số vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội nói chung, trộm cắp tài sản nói riêng giảm đáng kể.

Mô hình này đã hỗ trợ hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh ở các thôn, làng phục vụ cho công tác điều tra, phòng-chống tội phạm, đảm bảo truy xét nhanh các vấn đề về trật tự an toàn giao thông như tra cứu biển số xe, phát hiện các đối tượng trộm cắp khi có vụ việc xảy ra.

Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu triển khai nhân rộng mô hình nhằm góp phần đẩy lùi tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê nhấn mạnh.