Lãnh án 3 năm tù vì tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 12-2023, một nam thanh niên dân tộc thiểu số tự giới thiệu tên Jun (không rõ lai lịch) đến gặp Hoàng để cầm cố 1 khẩu súng ngắn lấy 1,5 triệu đồng. Khi thấy Jun không quay lại để chuộc súng, Hoàng đã cất giấu khẩu súng này trong túi xách của mình.

Bị cáo Lê Ngọc Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: R.H

Ngày 5-1-2024, Lê Ngọc Hoàng cùng bạn A Kis và Lê Đức Lợi (cùng trú tại TP. Kon Tum) lên TP. Pleiku chơi. Tại đây, Hoàng gọi thêm bạn là Mai Huy Hoàng (trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cùng đi ăn uống. Đến khoảng 1 giờ ngày 6-1, Lê Ngọc Hoàng cùng Lợi, A Kis và Mai Huy Hoàng thuê một nhà nghỉ trên đường Trường Chinh (TP. Pleiku) để nghỉ qua đêm. Lê Ngọc Hoàng ở cùng phòng với Mai Huy Hoàng và A Kis, còn Lợi ở phòng khác. Lúc này, nghe Lê Ngọc Hoàng nói có ma túy ở trong túi xách của mình nên A Kis và Mai Huy Hoàng trích lấy một phần rồi cùng nhau sử dụng.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 6-1, Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Phù Đổng kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ trên thì phát hiện các đối tượng Lê Ngọc Hoàng, A Kis và Mai Huy Hoàng trước đó có sử dụng ma túy nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 khẩu súng trong túi xách của Lê Ngọc Hoàng. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 2 khẩu súng này là vũ khí quân dụng.

Ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Hoàng về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 5-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can Lê Ngọc Hoàng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.