Krông Pa tăng cường xử lý vi phạm về an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 21-9, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán sắt thép qua mạng xã hội. Các đối tượng gồm: Lục Đại Nguyên (SN 1985, trú tại tỉnh Đồng Nai); Phạm Viết Hùng (SN 1999); Hồ Xuân Thanh (SN 1999); Hồ Xuân Toàn (SN 1998); Phạm Viết Vĩnh (SN 1993); Nguyễn Văn Dũng (SN 1997); Đặng Văn Sơn (SN 1987); Lê Đình Dũng (SN 1991, cùng trú tại tỉnh Nghệ An).