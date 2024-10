Krông Pa tăng cường kiểm tra, xử lý xe máy độ chế

Trên các tuyến đường liên thôn, liên xã hay dọc tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn các xã: Ia Rmok, Krông Năng, Ia Hdreh, Chư Drăng, Uar, Ia Rsươm của huyện Krông Pa không khó để bắt gặp những chiếc xe máy độ chế.

Đây là loại xe “nhiều không”: không giấy tờ, không số khung số máy, không gương chiếu hậu, không biển kiểm soát, còi, đèn chiếu sáng và hầu hết các bộ phận được hoán cải tối đa. Các xe máy độ chế với đủ các chủng loại, kích cỡ khác nhau nhưng có chung đặc điểm là chở được nhiều hàng hóa mỗi khi lên nương, lên rẫy.

Anh Ksor Thin (làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) điều khiển xe “nhiều không” lưu thông trên quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện dừng xe kiểm tra. Vì là xe máy độ chế, không có giấy tờ xuất trình nên anh bị xử phạt, tạm giữ phương tiện.

“Vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên tôi mua xe cũ với giá rẻ về độ chế lại để vận chuyển nông sản về nhà hoặc chở phân bón lên rẫy”-anh Thin trần tình.

Công an huyện Krông Pa tịch thu xe máy độ chế của người dân vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: M.P

Còn anh Nay Dơn (buôn Chư Krih, xã Chư Drăng) thì cho biết: “Trong buôn có nhiều gia đình sử dụng xe máy độ chế như thế này, thậm chí có nhà đến 2-3 chiếc. Giá rẻ nên người dân mua về đi rẫy. Biết xe độ chế mất an toàn giao thông nhưng lại chở được nhiều hàng nông sản, phân bón”.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Rok-Chủ tịch UBND xã Chư Drăng-thông tin: Ban An toàn giao thông xã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chỉ sử dụng xe máy độ chế vận chuyển nông sản, phân bón ở những khu vực nương rẫy. Bởi đây là loại phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Cùng với đó, lực lượng chức năng của xã cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường liên xã để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, trong đó có loại phương tiện này.

Huyện Krông Pa có hơn 5 ngàn xe máy độ chế. Đây là loại xe được độ chế, lắp ráp không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Thời gian qua, Công an huyện Krông Pa cũng thường xuyên tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở chuyên độ chế xe bán cho người dân sử dụng để có biện pháp nhắc nhở, xử lý. Qua đó, đã yêu cầu 93 cơ sở trên địa bàn ký cam kết tuyệt đối không được độ chế xe máy.

Anh Lê Xuân Tiến-Chủ cơ sở sửa chữa xe máy Xuân Tiến (buôn Chư Tung, xã Ia Hdreh) cho biết: Sau khi được Công an nhắc nhở, tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm, quy định xử phạt hành vi sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái phép, anh đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Cụ thể, không tham gia sửa chữa, lắp ráp, độ chế các loại phương tiện giao thông dưới mọi hình thức.

Anh Lê Xuân Tiến-Chủ cơ sở sửa chữa xe máy ở xã Ia Hdreh (huyện Krông Pa) ký cam kết không tham gia độ chế xe máy. Ảnh: M.P

Đại úy Trần Đức Anh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) cho biết: Công an huyện tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng loại phương tiện này; đồng thời yêu cầu Công an các xã rà soát, thống kê tất cả các trường hợp có sử dụng xe độ chế trên địa bàn huyện để vận động người dân không sử dụng xe máy độ chế tham gia giao thông.

“Cùng với việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, Công an huyện còn yêu cầu các cơ sở ký cam kết không lắp ráp xe độ chế để bán cho người dân trên địa bàn. Mặt khác, lực lượng Công an từ huyện đến xã tăng cường tuần tra kiểm soát, tiến hành nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”-Đại úy Trần Đức Anh nhấn mạnh.