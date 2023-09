Krông Pa: Tạm giữ 3 đối tượng cướp tài sản

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18-9, Công an huyện Krông Pa tiếp nhận tin báo của anh N.L. (trú tại buôn Ia Hly, xã Krông Năng, huyện Krông Pa) về việc vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên thôn thuộc buôn Ji (xã Krông Năng) thì bị một nhóm đối tượng (không rõ lai lịch) chặn lại rồi dùng ống tuýp bằng kim loại đánh nên anh L. để lại xe máy chạy thoát.

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Pa phối hợp với Công an huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 21 giờ ngày 19-9, lực lượng Công an triệu tập 12 đối tượng nghi vấn, trong đó có La Ô Y Thiếu, Ksơr Y Su, Nay Y Thiên lên trụ sở Công an làm việc; thu giữ vật chứng và phương tiện gây án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 20 giờ ngày 18-9, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở buôn Ia Hly từ trước nên cả nhóm rủ nhau điều khiển 6 xe máy mang theo 1 ống tuýp sắt đi tìm nhóm thanh niên buôn Ia Hly để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Trường Sơn Đông với đường liên thôn thuộc buôn Ji (xã Krông Năng) cả nhóm dừng xe 2 bên đường chờ. Lúc này, khi thấy anh L., điều khiển xe máy đi qua thì đối tượng Ksơr Y Su cầm tuýp sắt cùng La Ô Y Thiếu, Nay Y Thiên và một số đối tượng khác chặn đánh anh L.. Bị đánh nên anh L. bỏ chạy để lại chiếc xe máy trên. Sau đó, đối tượng Su, Thiếu và Thiên lấy xe máy của anh L., rồi đi về.

Hiện, Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định tạm giữ hình sự La Ô Y Thiếu, Ksơr Y Su và Nay Y Thiên; các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh về nhà.