Krông Pa: Tạm giam 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)-

Sáng 29-6, tại Hội trường 15/9, Huyện đoàn Chư Prông phối hợp với Công an huyện và Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung tổ chức tuyên truyền phòng-chống ma túy năm 2023; tập huấn kiến thức an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn năm 2023 cho 200 đoàn viên, thanh niên đến từ 16 đoàn xã, thị trấn.