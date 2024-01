Krông Pa: Ma túy xâm nhập vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tình trạng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) liên quan đến ma túy có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, Công an huyện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm và tệ nạn này.

Trung tá Bùi Tất Thắng-Phó Trưởng Công an huyện-cho biết: Qua điều tra, xử lý các vụ án ma túy liên quan đến thanh-thiếu niên người DTTS xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy, phần lớn các đối tượng đều không nhận thức được hậu quả do ma túy gây ra.

Ngoài ra, do hiếu kỳ nên nhiều thanh-thiếu niên đã bị lôi kéo, rủ rê sử dụng ma túy. Nguồn ma túy thường được mua thông qua các mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội.

Điển hình như vào tối 15-9-2023, khi đang ngồi chơi ở nhà Kpă Cơ (SN 1999, trú tại buôn Mlah, xã Phú Cần), các đối tượng gồm: Kpă Y Yu (SN 1995), Nay Lo (SN 2006), Ksor Lưih (SN 2000), Ksor Ăc (SN 2002, trú cùng buôn) và Cơ đã bàn bạc, thống nhất góp mỗi người 100 ngàn đồng để mua ma túy về sử dụng.

Sau đó, các đối tượng gọi điện thoại nhờ Kpă Đie (SN 1997, trú cùng buôn) đi mua. Đie rủ thêm Ksor Sơm (SN 1997, trú tại buôn Thim, xã Phú Cần) đến nhà Cơ để nhận tiền. Sau đó, Đie trực tiếp đi mua ma túy của một đối tượng quen biết qua mạng xã hội.

Khoảng 1 giờ ngày 16-9-2023, trong khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Cơ, các đối tượng bị lực lượng Công an bắt quả tang. Qua xét nghiệm, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng bán ma túy cho Đie là Trần Văn Thanh (SN 1971) và Nguyễn Việt Đức (SN 1991, cùng trú tại buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa).

Khám xét chỗ ở của Đức, lực lượng Công an thu giữ 1 đoạn ống hút được hàn kín 2 đầu, bên trong có chứa chất ma túy và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh và Đức về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời khởi tố Kpă Y Yu, Nay Lo, Ksor Lưih, Ksor Ăc, Kpă Cơ và Kpă Đie về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Ksor Sơm bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm 2023, Công an huyện Krông Pa đã khởi tố 7 vụ với 27 bị can liên quan đến tội phạm ma túy, tang vật thu giữ gần 3,3 gram ma túy đá. Trong đó có 5 vụ với 20 đối tượng là người DTTS (tăng 5 vụ, 20 đối tượng người DTTS so với năm 2022). Cũng theo thống kê, toàn huyện có 17 đối tượng liên quan đến ma túy.

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch về tăng cường, rà soát và đấu tranh xử lý loại tội phạm này. Theo đó, đơn vị huy động lực lượng, phương tiện triển khai tuần tra, kiểm soát nắm tình hình địa bàn; đồng thời, tích cực gọi hỏi, răn đe các thanh-thiếu niên hư hỏng để nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy.

Theo Trung tá Thắng, để đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân; tổ chức trinh sát nắm tình hình kết hợp với gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy để có biện pháp xử lý.

Cùng với đó, Công an huyện phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để tuyên truyền về tác hại của ma túy; phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động, tố giác những đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.