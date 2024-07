Krông Pa bàn giao 1 đối tượng trốn đi Thái Lan về đoàn tụ với gia đình

(GLO)- Sáng 27-7, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao đối tượng Nay Tri (trú tại buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) cho chính quyền xã Đất Bằng và gia đình. Đây là đối tượng từng trốn đi Thái Lan được công an huyện vận động quay về.

Trước đó, ngày 4-1-2024, Nay Tri (đối tượng có hành vi phạm tội hủy hoại rừng và đang trong thời gian chờ Toà án nhân dân huyện xét xử) trốn đi Thái Lan. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng an ninh Công an huyện Krông Pa đã trực tiếp liên lạc và nắm bắt được thông tin đối tượng Nay Tri ở Thái Lan gặp nhiều khó khăn, không có việc làm, bất đồng ngôn ngữ và có nguyện vọng trở về Việt Nam. Ngay sau đó, Công an huyện đã chủ động liên lạc, hướng dẫn đối tượng cách thức để trở về Việt Nam. Theo sự hướng dẫn của trinh sát an ninh, đến ngày 27-7-2024, đối tượng Nay Tri đã trở về địa phương.

Tại buổi nhận bàn giao, lãnh đạo Công an huyện, chính quyền xã Đất Bằng đã động viên, tháo gỡ vướng mắc về tư tưởng, tâm lý, tạo điều kiện cho đối tượng Nay Tri sớm hòa nhập cộng đồng, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chính quyền xã Đất Bằng cũng đã hỗ trợ 50 kg gạo cho gia đình Nay Tri.

Trong niềm xúc động ngày trở về, đối tượng Nay Tri rất ân hận vì mình mà mọi người trong gia đình phải vất vả, tốn kém tiền bạc. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, đón nhận, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành chức năng để được về nước đoàn tụ với gia đình. Qua sự việc này, đối tượng Nay Tri cũng rất mong mọi người hãy từ bỏ tư tưởng vượt biên, dẫn đến “tiền mất, tật mang” như bản thân mình.