Triệt phá đường dây đưa người vượt biên

Tin liên quan Gia Lai: Phát hiện 5 đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, đối tượng Cao Văn Tĩnh từng có 1 tiền án về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Chấp hành xong bản án 4 năm 6 tháng tù, Tĩnh nhiều lần qua Thái Lan móc nối với tổ chức phản động ở nước ngoài tiếp tục hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Sau đó, y móc nối với các đối tượng FULRO lưu vong và các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trong khi đó, các đối tượng Oih, Anhơl, Nên, Chrơch từng hoạt động FULRO, tham gia biểu tình bạo loạn vào năm 2001 và 2004 tại Gia Lai. Riêng đối tượng Bưng có 1 tiền án về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Mặc dù được cơ quan Công an và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giáo dục nhưng các đối tượng vẫn không từ bỏ hành vi sai trái, lén lút nhóm họp, hoạt động “Tin lành Đê ga”, âm mưu phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, đồng thời lôi kéo một số hộ gia đình vượt biên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Oih khai: “Tôi đã nhận chỉ đạo của Uk và Chưm là 2 đối tượng FULRO lưu vong, cùng các đối tượng khác tuyên truyền, dụ dỗ một số hộ người dân tộc thiểu số nhẹ dạ trú tại huyện Đak Đoa và cấu kết với đối tượng Tĩnh để tổ chức vượt biên. Giờ đây, tôi ân hận về hành vi của mình và muốn nhắn nhủ với người thân, những người tôi đã lôi kéo rằng hãy từ bỏ ý định vượt biên và ở nhà chăm lo làm ăn”.

Đối tượng Nên cũng thừa nhận: “Hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài của tôi và các đối tượng là sai trái, vi phạm pháp luật. Tôi thành khẩn khai báo để mong được pháp luật khoan hồng, sớm được trở về với gia đình. Bà con dân làng từng nghe tôi và các đối tượng tuyên truyền nhóm họp “Tin lành Đê ga” nên quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Bà con đừng tin, đừng nghe các đối tượng FULRO lưu vong tuyên truyền, xúi giục nữa. Chúng chỉ lừa phỉnh để trục lợi, lấy tiền của bà con mình và phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc mà thôi”.

Qua đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác định Cao Văn Tĩnh là đối tượng cầm đầu, hướng dẫn 5 đối tượng còn lại tổ chức cho người khác vượt biên. Nhóm này thường xuyên liên lạc với các đối tượng FULRO lưu vong lôi kéo được 21 người tham gia vượt biên. Ngày 27-3-2023, nhóm đối tượng thuê 2 xe khách loại 16 chỗ chở số người trên từ tỉnh Gia Lai vào tỉnh An Giang để vượt biên sang Campuchia rồi qua Thái Lan. Khi đến địa phận huyện Chư Sê thì bị Công an tỉnh phát hiện ngăn chặn.

Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) cho biết: “Đến nay, các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, chúng tôi đã xác định mỗi gia đình tham gia vượt biên phải đóng hàng chục triệu đồng. Để có tiền đưa cho nhóm đối tượng dẫn đường vượt biên, các gia đình đã bán nhiều tài sản có giá trị như: ruộng, vườn, bò, heo… Thời gian qua, cùng với công tác đấu tranh làm rõ hành vi của nhóm đối tượng trên để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, Công an huyện Đak Đoa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức phát động quần chúng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng FULRO lưu vong để bà con cảnh giác. Đồng thời, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, đặc biệt là những đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân tộc thiểu số để lừa phỉnh, lôi kéo, xúi giục thực hiện hành vi sai trái, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương”.

Vụ án này thêm một lời cảnh báo đến những đối tượng có ý định tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để trục lợi và thực hiện âm mưu phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Đồng thời, nhắc nhở mọi người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh rơi vào “bẫy” của các đối tượng, ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình và an ninh trật tự tại địa phương.