Khởi tố 'nữ quái' dùng chiêu trò huy động vốn, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 5.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền (33 tuổi, trú H.Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 bộ Luật Hình sự, dưới hình thức huy động vốn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Huyền vốn làm nghề bán tạp hóa tại chợ Giống (xã Cổ Dũng, H.Kim Thành). Đầu năm 2019, Huyền bắt đầu tham gia mua bán bất động sản, hưởng chênh lệch để kiếm lợi nhuận.

Lúc này, Huyền kêu gọi bà N.T.C. (54 tuổi, là người cùng xã) tham gia góp vốn đầu tư chung. Trong quá trình hợp tác làm ăn, Huyền đã nhiều lần chia lợi nhuận cho bà C..

Đến cuối năm 2020, Huyền bắt đầu giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có khả năng tác động đến việc xét duyệt hồ sơ mua đất tại các dự án sắp được triển khai trên địa bàn tỉnh. Huyền rủ bà C. và 4 người khác chung tiền để mua được đất với giá gốc.

Thấy việc góp vốn đầu tư chung với Huyền đem lại lợi nhuận cao nên những người này đã tin tưởng, đồng ý tham gia. Ngoài tiền cá nhân, họ cũng huy động vốn của một số bạn bè, anh em họ hàng để tham gia đầu tư.

Từ năm 2021 đến đầu năm 2022, những người này tham gia đầu tư góp vốn với Huyền tại nhiều dự án với tổng số tiền hơn 41 tỉ đồng.

Để tạo sự tin tưởng của mọi người, Huyền tự in và viết sẵn thông tin đưa cho bà C. ký, đứng tên mua với chủ đầu tư. Huyền tự điểm chỉ dấu vân tay của mình vào mục bên bán và đại diện văn phòng rồi giao cho bà C. giữ bản cam kết thỏa thuận đặt cọc phiếu thu tiền của một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Khi hết thời hạn đã cam kết nhưng vẫn không mua được đất với giá gốc tại các dự án như đã thỏa thuận, bà C. và những khách hàng khác đã yêu cầu Huyền phải trả lại toàn bộ số tiền đã góp trước đó. Tuy nhiên thực tế, toàn bộ số tiền huy động được, Huyền không dùng để đầu tư các dự án như đã cam kết mà chủ yếu sử dụng vào việc trả nợ, mua nhà và chi tiêu cá nhân.

Do không còn khả năng hoàn trả số tiền đã nhận, Huyền đã rời khỏi địa phương, trốn lên TP.Hà Nội. Sau đó, Huyền đã bị Công an tỉnh Hải Dương triệu tập để làm rõ nội dung vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Huyền để xử lý theo quy định của pháp luật.