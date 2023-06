"Nữ quái" dựng chuyện bán cục trầm 1 tỉ USD để lừa đảo

Các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc này đã hoạt động từ năm 2022 đến nay. Đến khi bị bắt, số tiền mà các bị can sử dụng khoảng 560 tỉ đồng.

(GLO)-Chiều 8-6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và phát động cuộc thi Giải Báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025, Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Buổi gặp mặt được tổ chức theo hình thức trực tuyến.