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Khởi tố đối tượng chém cha vợ rồi tấn công lực lượng Công an

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Dũng (SN 1984, trú thôn Chánh Mẫn, xã Xuân An) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, do nghi ngờ cha vợ là ông N.K.T. (SN 1962, trú cùng địa phương) tác động con gái là chị N.T.T.N. (vợ Dũng) ly hôn với mình nên Dũng nảy sinh tâm lý oán thù.

Chiều 11-8, Dũng lấy 1 cây phảng đi tìm cha vợ, khi thấy ông T. đang ngồi trước cửa hàng phế liệu trong thôn, Dũng lao vào dùng phảng chém liên tiếp vào người ông T., gây thương tích ở tay và vai.

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Đối tượng Phạm Văn Dũng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: X.A

Sự việc được người dân xung quanh kịp thời can ngăn, tước hung khí và đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Dũng sau đó về nhà dắt thêm 2 con dao Thái Lan vào quần rồi tiếp tục tìm gia đình ông T. để đe dọa, gây mất an ninh trật tự.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân An cùng lực lượng chức năng đến nhà Dũng để triệu tập làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới, rút dao đe dọa, rượt đuổi, ném gạch đá về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công đối tượng. Thời điểm bị bắt giữ, áp giải về trụ sở cơ quan Công an, đối tượng tìm nhiều cách chống trả, phun nước bọt vào lực lượng chức năng.

Ngoài khởi tố đối tượng về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý đối tượng về các tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

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