Giám đốc đăng kiểm đường thủy cùng 3 thuộc cấp ở Thái Bình bị bắt (GLO)- Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Trung Hải (SN 1964, Giám đốc Chi cục đăng kiểm số 11) cùng 3 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ.



An Khê nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông (GLO)- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại địa bàn cơ sở, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo hệ thống chính trị tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Một cán bộ ở Bình Thuận bị bắt vì liên quan đất đai Do động cơ cá nhân, cán bộ địa chính xã đã cố ý không thực hiện đầy đủ quy định về pháp luật đất đai dẫn đến việc cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận cấp 2 sổ đỏ trên cùng 1 thửa đất.

Ia Grai: “Nóng” tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (GLO)- Những năm qua, Ia Grai là “điểm nóng” về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Để ngăn chặn tình trạng này, huyện đang siết chặt hơn nữa công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt tạm giam Lê Minh Thể về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ (GLO)- Ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Thể (SN 1963, trú tại số 367/21 Đường Trần Quang Diệu, phường An Thới) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.



Đà Nẵng: Lãnh 8 năm tù vì hành hung cha, mẹ Chỉ vì bực mình chuyện ngoài đường, nghịch tử Trần Trung Hiếu cầm dao đuổi chém cha, đánh mẹ.

Chém bạn nhậu, lãnh 2 năm tù (GLO)-Toà án nhân dân huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kpă Sét (SN 1993, trú tại buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để vượt biên sang Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

2 đối tượng chém người lãnh án 20 năm tù (GLO)- Ngày 21-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Lý Tưởng (SN 1999) 11 năm tù, Trần Công Anh (SN 1993, cùng trú tại thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Bắt Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và một số lãnh đạo công ty này với cáo buộc khai thác vượt trữ lượng được cấp tại mỏ than Bố Hạ.

Tử hình hung thủ giết và đốt xác chủ quán cà phê Ngày 21/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Được (SN 1992, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt Được phải chấp hành là tử hình.

Ayun Pa: Khởi tố đối tượng mượn xe máy của bạn bán lấy tiền rồi bỏ trốn (GLO)- Ngày 21-2, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Phong (SN 1993, trú tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng truy nã Dương Thị Thanh (GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ đối tượng Dương Thị Thanh (SN 1950, trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Thanh là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam: Ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, sáng 21/2, Bác sỹ Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết: Bệnh viện tiếp nhận 17 người vào cấp cứu.

Bình Dương: Lừa tiền sinh viên rồi chia cho bạn gái Nhiều sinh viên chuyển tiền giữ chỗ phòng trọ trước tá hỏa khi biết mình bị lừa.

Lại xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Núi Thành (Quảng Nam), 3 người tử vong Sáng 21/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong.

