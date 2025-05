Khởi tố, bắt giữ một số cán bộ có hành vi tham nhũng

Theo Công an tỉnh Gia Lai: Sau khi Công an cấp huyện giải thể, áp lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Cơ quan Điều tra cấp tỉnh là rất lớn. Trong đó lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường luôn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp.

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung đấu tranh với tội phạm tham nhũng. Ảnh: Văn Sơn

Do đó, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế)-Công an tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, bám sát tình hình, di biến động của tội phạm trong lĩnh vực này. Trong đó quyết liệt đấu tranh với tội phạm tham nhũng với các cán bộ, tha hóa, biến chất, nhũng nhiễu nhân dân theo tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Với quyết tâm đó, trong ngày 28-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã cử nhiều tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh bắt với nhiều cán bộ vi phạm ở nhiều cơ quan, địa phương trong tỉnh.

Đặng Mậu Thảo (bìa trái) đã nhận hối lộ hơn 71 triệu đồng của 14 cá nhân. Ảnh: Văn Sơn

Trong đó có đối tượng Đặng Mậu Thảo (SN 1992, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku)-công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP. Pleiku. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định từ năm 2022-2024, Thảo được phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng; thẩm định, quản lý công tác liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, theo dõi các công trình do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư khi được phân công, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực phụ trách.

Đồng thời, Thảo còn được giao nhiệm vụ thực hiện hậu kiểm cấp giấy phép xây dựng; xác nhận công trình hoàn thành xây dựng, trật tự xây dựng… của 7 địa bàn gồm các phường: Diên Hồng, Phù Đổng, Ia Kring, Hội Phú, Chi Lăng, Trà Bá và xã Diên Phú.

Trong khoảng thời gian này, một số cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở lo lắng thủ tục chậm trễ hoặc bị trả hồ sơ vì sai sót dẫn đến thời gian cấp giấy phép bị kéo dài nên đã chủ động liên hệ nhờ Thảo tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng có được giấy phép.

Lợi dụng việc này, Thảo đã yêu cầu các cá nhân đó phải đưa tiền cho Thảo. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác định, Thảo có 19 lần nhận tiền thông qua giao dịch chuyển khoản của 14 cá nhân với tổng số tiền hơn 71,5 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Thảo. Qua khám xét nơi làm việc của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố đối với Rơ Châm Laoh (thứ 3 từ trái qua). Ảnh: Văn Sơn

Cũng trong ngày 28-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Rơ Châm Laoh (SN 1984)-Chủ tịch UBND xã Ia Phí (huyện Chư Păh) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Trần Thị Bảy (SN 1985)-công chức Tài chính kế toán UBND xã Ia Phí về hành vi tham ô tài sản và Hoàng Thị Hồng Minh (SN 1985, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố đối với Trần Thị Bảy (thứ 3 từ trái qua). Ảnh: Văn Sơn

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định với trách nhiệm làm Kế toán, Bảy đã mua 36 số hóa đơn của các hộ kinh doanh, lập khống 36 chứng từ, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chủ tài khoản là ông Laoh, tự ý sử dụng USB Token (chữ ký số) của ông Laoh để ký duyệt chứng từ khống trên Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước để chiếm đoạt hơn 234 triệu đồng tiền ngân sách cấp cho UBND xã Ia Phí.

Trong đó, đối tượng Minh là người điều hành hoạt động của Hộ kinh doanh cửa hàng thương mại và dịch vụ thiết bị văn phòng Minh Phát và Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên đã liên hệ thỏa thuận, bán trái phép tổng cộng 21 số hóa đơn bán hàng cho UBND xã Ia Phí để thu lợi bất chính hơn 11,8 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đọc lệnh khởi tố với Trần Thị Bảy. Video: Văn Sơn

Sáng 28-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Nơ (SN 1984)-Phó Chủ tịch HĐND xã Đak Rong (huyện Kbang) về hành vi hủy hoại rừng. Qua điều tra xác định, Nơ tuy là cán bộ tại HĐND xã song từ ngày 13 đến 15-3-2025, Nơ đã sử dụng cưa xăng, dao, rựa chặt phát dọn hết toàn bộ cây gỗ, bụi rậm, dây leo trên diện tích 3.220 m2 rừng đặc dụng tại lô 6, khoảnh 4, tiểu khu 26 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đak Rong quản lý.

Đinh Văn Nơ (giữa) bị bắt tạm giam về hành vi hủy hoại rừng. Ảnh: Văn Sơn

Trao đổi với P.V Báo Gia Lai, Thượng tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế-cho hay: “Hiện nay đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với một số vụ án liên quan đến thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng… Phòng Cảnh sát Kinh tế rất hoan nghênh sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm để đơn vị tiếp tục bám sát tình hình trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường. Qua đó đấu tranh hiệu quả hơn với loại tội phạm này, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân”.