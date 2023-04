Khởi tố 55 đối tượng liên quan vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Ngày 25/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ việc các tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines xách ma túy về Việt Nam, Công an thành phố đã khởi tố 55 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để điều tra vụ án.

Tin liên quan Vụ 4 tiếp viên vận chuyển ma túy, dư luận chờ đợi kết quả điều tra

Theo đó, các đối tượng này bị khởi tố 3 tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.

Các quyết định của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng khẩn trương mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 16/3, từ chuyến bay VN10 chặng Paris (Pháp) - Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện hành lý của các nữ tiếp viên có chất nghi ma túy và thuốc lắc với 8.400 gam viên nén màu xám và 3.080 gam chất bột màu trắng, tổng cộng 11,48 kg. Sau đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho các tiếp viên bị tạm giữ do không đủ căn cứ khởi tố.