Cụ thể, ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng) vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Minh Huy (SN 1987, trú tại tổ 7, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng), cán bộ Chi cục thuế TP. Cao Bằng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh này, Cơ quan Điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Văn Hiệu (SN 1972, trú tại tổ 15, phường Tân Giang, TP. Cao Bằng) là Phó chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

2 bị can trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Cao Bằng trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 27-12-2022, Công an tỉnh Cao Bằng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Triều Dương-Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Cao Bằng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trần Triều Dương trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Cao Bằng đã có sai phạm liên quan đến việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất trụ sở Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng vào tháng 9-2017 sau khi bán đấu giá gây thiệt hại ngân sách Nhà nước khoảng 9 tỉ đồng.

Tiếp đến, ngày 2-3-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng) tiếp tục thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lộc Văn Thế (SN 1982, trú tại tổ 11, phường Sông Bằng), chuyên viên phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện kiểm tra, thẩm định hồ sơ đất nói trên.

