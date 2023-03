Theo đó, ngày 13-3-2023 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa đã ra Thông báo truy tìm bị hại số 115/TB để củng cố hồ sơ làm rõ vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Ia Pa, từ tháng 4 đến tháng 11-2022, 4 đối tượng gồm: Rchăm H’Đuy (SN 1975), K’păh H’Khai (SN 1974), Siu H’Loanh (SN1972) và Siu H’Vưn (SN 1972, cùng trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) đã thông qua mạng xã hội Facebook để thuê một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ia Pa cấp rồi mang đi thế chấp cho các cá nhân và cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện Ia Pa lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng trên về 2 hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, để xác định cụ thể số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà các đối tượng làm giả và mang đi thế chấp, Công an huyện Ia Pa thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhận thế chấp của các đối tượng nêu trên nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu các cá nhân, tổ chức nào nhận thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các đối tượng trên mà không chủ động trình báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.