Nam thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với máy cày

(GLO)- Ngày 17-7, Công an xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận 1 khẩu súng hơi tự chế do ông N.N.A. (ở thôn Bình An 2, xã Tuy Phước Tây) giao nộp.