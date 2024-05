Khen thưởng thành tích phá nhanh vụ trộm 3,5 kg vàng tại Đắk Nông

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đây là vụ phá cửa, trộm vàng với số lượng lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định tặng bằng khen cho tập thể Công an huyện Đắk Glong; Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) và Thiếu tá Võ Quốc Việt, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản tiệm vàng, vào tháng 3/2024.

Trước đó, ngày 16/3/2024, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo tại tiệm vàng Kim Ngọc Hiến ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng cạy cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm số lượng vàng, bạc trị giá nhiều tỷ đồng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Đắk Glong nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, xác minh truy bắt đối tượng.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 48 giờ, lực lượng Công an Đắk Nông đã nhanh chóng bắt được 2 đối tượng gây ra vụ trộm khi những đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thình (58 tuổi, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Đặng Thị Thu Yến (57 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị có liên quan trao trả 3,5 kg vàng cho bị hại là anh Lâm Chí Hiến, chủ tiệm vàng Kim Ngọc Hiến tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.