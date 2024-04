Hành trình truy bắt cặp đôi U60 trộm 3,5 kg vàng ở Đắk Nông

Đêm gây án của 2 siêu trộm

Khoảng 2h đêm 16/3/2024, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong xảy ra vụ mất trộm tại một tiệm vàng. Trong đêm, lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, hai đối tượng trộm cắp đã cạy cửa lẻn vào tiệm vàng Kim Ngọc Hiến của anh Lâm Chí Hiến trộm cắp 3,5kg vàng. Khi anh Hiến phát hiện sự việc thì đối tượng đã cao chạy xa bay.

Đây là vụ trộm táo tợn, số tài sản bị mất khá lớn, gây chấn động dư luận trên địa bàn. Hành vi của bọn trộm rất chuyên nghiệp, ra tay ngay giữa khu đông dân cư. Sự việc khiến nhiều người dân tại địa bàn rất hoang mang, lo sợ về an ninh trật tự.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ trộm, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng trộm cắp táo tợn trên.

Với quyết tâm cao, chỉ trong vòng 48h sau vụ trộm, lực lượng công an đã tóm gọn 2 đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở tỉnh Bình Thuận, thu hồi toàn bộ tài sản.

Qua công tác điều tra, 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Thình (SN 1966), trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An và Đặng Thị Thu Yến (SN 1967), trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2 đối tượng này sống với nhau như vợ chồng. Cả hai có tới 11 tiền án.

Trong đó, Thình có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam, giết người, chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự; Yến có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An và tỉnh Ninh Thuận truy nã.

Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp. Cả 2 đối tượng thường xuyên di chuyển qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố tìm sơ hở, có cơ hội là ra tay trộm cắp.

Để thực hiện vụ trộm trên, 2 đối tượng đã theo dõi nhiều tiệm vàng tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau đó, chúng chọn tiệm vàng Kim Ngọc Hiến để ra tay.

48h phá án

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do đối tượng chuyên nghiệp thực hiện, ngay lập tức Công an tỉnh Đắk Nông triển khai lực lượng, phương tiện để truy bắt những kẻ gây án.

Sáng sớm ngày 16/3/2024, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã cử một tổ công tác gồm 25 sĩ quan xuống hiện trường phối hợp với lực lượng công an địa phương khám nghiệm, điều tra.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã thu thập được nhiều dữ liệu rất có giá trị liên quan đến vụ án và đối tượng gây án. Bước đầu, công an đã xác minh được số lượng đối tượng gây án, phương tiện và hướng tẩu thoát của chúng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, quá trình gây án, Yến đứng ngoài cảnh giới để Thình đột nhập vào tiệm vàng trộm cắp tài sản.

Toàn bộ quá trình trộm cắp chỉ diễn ra chừng 10 phút. Sau đó, các đối tượng đưa tài sản trộm cắp được lên xe máy di chuyển theo quốc lộ 28 về thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút rồi đón xe khách về TP. Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Khi về tới TP. Hồ Chí Minh, 2 siêu trộm bán một số lượng vàng cho một tiệm vàng với tổng số tiền 600 triệu đồng. Mục đích là để chúng lấy tiền tiêu xài trong quá trình lẩn trốn và mua một số dụng cụ để xử lý số vàng trộm cắp, biến thành vàng không nguồn gốc.

Sau khi biết được hành trình lẩn trốn của các đối tượng, Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị công an một số tỉnh, thành phố phía Nam phối hợp truy bắt. Nhờ sự giúp đỡ đó, Công an Đắk Nông nhanh chóng có được thông tin chính xác về di biến của đối tượng.

Cụ thể, Thình và Yến đã di chuyển bằng xe máy từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận. Tại đây, chúng thuê một nhà nghỉ để lẩn trốn, đồng thời dự định sẽ dùng khò và một số dụng cụ khác nung nấu số lượng vàng trộm cắp được để cất giữ, tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên khi chúng chưa kịp thực hiện thủ đoạn trên thì vào lúc 2h ngày 18/3, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ.

Nơi chúng lẩn trốn là một nhà nghỉ ở xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Công an thu giữ tài sản với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng gồm: 580 triệu đồng tiền mặt, 4 túi vàng có trọng lượng 3,5kg cùng nhiều công cụ, phương tiện gây án.

Theo các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, khi bị bắt, 2 siêu trộm này vô cùng ngỡ ngàng vì chúng không ngờ bị lực lượng công an tỉnh Đắk Nông lần ra tung tích nhanh đến thế.

Là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và có nhiều tiền án, song Thình và Yến phải cúi đầu thán phục sự mưu trí, quyết tâm phá án của Công an Đắk Nông.

Hiện 2 siêu trộm này đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ án đã dần khép lại. Kết quả khám phá vụ trộm là chiến công xuất sắc của Công an Đắk Nông.

Với chiến công xuất sắc đó, chủ tiệm vàng bị mất trộm và người dân vô cùng thán phục sự quyết tâm đấu tranh với tội phạm của Công an Đắk Nông, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.