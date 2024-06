Trước đó, vào ngày 15-2, Công an huyện Kbang nhận được đơn tố giác của bà B.T.O. (xã Tơ Tung) về việc chồng bà là ông Triệu Văn Thu có trồng một loại cây giống cây thuốc phiện ở khu vực vườn rau của gia đình.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kbang đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện tại vườn rau có 485 cây thảo mộc với kích thước khác nhau (đối tượng khai nhận là cây thuốc phiện).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thu, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ tại phòng ngủ của đối tượng có 2 hộp nhựa, 1 ly sứ bên trong có chứa chất rắn màu đen. Đối tượng khai nhận là sái thuốc phiện, cất giấu để sử dụng. Ngoài ra, đối tượng còn giao nộp thêm các dụng cụ sử dụng để chiết xuất, chế biến nhựa cây thuốc phiện.

Từ kết quả trưng cầu giám định của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự tại TP. Đà Nẵng và bằng chứng thu thập được, Công an huyện Kbang xác định hành vi trồng cây thuốc phiện và chiết xuất lấy nhựa thuốc phiện trộn với các chất khác của đối tượng có dấu hiệu của tội sản xuất trái phép chất ma túy. Do đó, ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Triệu Văn Thu.