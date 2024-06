( GLO)-Ngày 27-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Trúc (SN 2004, trú tại xã Đăk Rong, huyện Kbang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Công an huyện Kbang cũng đã khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng Đinh Văn Nan (SN 2007, trú tại xã Sơn Lang, huyện Kbang).

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 21-6, Công an xã Đăk Rong tiếp nhận tin báo của anh L.X.V. (trú tại xã Đăk Rong) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki Satria để tại sân nhà. Sau đó, Công an xã Đăk Rong đã báo cáo vụ việc cho Công an huyện Kbang.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án. Đến 16 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Đinh Văn Trúc và Đinh Văn Nan là 2 đối tượng trộm cắp xe máy trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.