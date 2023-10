Ia Pa: Hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Công an huyện Ia Pa cho biết, đơn vị vừa hoàn thành công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, sớm 4 ngày so với kế hoạch được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 2314/KH-UBND ngày 29-8-2023 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện cao điểm “50 ngày đêm” tuyên truyền, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện (từ ngày 1-9-2023 đến 20-10-2023). Công an huyện Ia Pa được giao chỉ tiêu kích hoạt 21.169 tài khoản định danh điện tử.

Tính đến ngày 17-10-2023, Công an huyện đã kích hoạt 21.208/21.169 tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, đạt 100,18% kế hoạc, vượt tiến độ 4 ngày so với chỉ tiêu được giao.

Để đạt kết quả trên, Công an huyện Ia Pa đã chỉ đạo, đôn đốc Công an các xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 các cấp; đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, người am hiểu về công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đăng ký, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Bên cạnh đó, Công an huyện Ia Pa mở chuỗi ngày hội phủ xanh định danh điện tử và huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ đến từng nhà, gặp từng người tại từng thôn, làng để kích hoạt tài khoản định danh kết hợp hỗ trợ đăng ký sim chính chủ cho người dân.