Công an thị xã An Khê: Hoàn thành 100% kế hoạch kích hoạt tài khoản định danh điện tử

(GLO)-Với việc triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ và sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ, Công an thị xã An Khê đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, sớm 10 ngày theo kế hoạch được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 2314/KH-UBND, ngày 29-8-2023 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện cao điểm 50 ngày, đêm tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Công an thị xã An Khê được giao chỉ tiêu kích hoạt 44.279 tài khoản ĐDĐT.

Đến nay, Công an thị xã đã kích hoạt được 44.281 tài khoản ĐDĐT cho công dân đủ điều kiện, trong đó, 2.919 tài khoản ĐDĐT mức độ 1 và 41.362 tài khoản ĐDĐT mức độ 2, sớm 10 ngày so với kế hoạch.

Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê thông tin: Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã gặp không ít những khó khăn, nhất là khi người dân chưa hiểu hết về những lợi ích mà tài khoản ĐDĐT đem lại. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, lực lượng Công an đã đến tận nhà vận động để người dân tham gia, thậm chí chia cả múi giờ hoạt động để có thể dễ dàng tiếp cận. Đối với công dân vắng rõ nơi đến, sẽ xin số điện thoại vận động, có những trường hợp cán bộ Công an thị xã An Khê đang theo học các lớp tại TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến tận nơi để chở công dân đi làm CCCD và hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT; một số trường hợp ở xa, khó khăn về kinh tế, chúng tôi hỗ trợ tiền xe về, đón và chở đi làm CCCD để kích hoạt tài khoản ĐDĐT.