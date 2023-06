(GLO)- Chiều 31-5, tại trụ sở Công an thị xã An Khê, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an thị xã An Khê, Công an xã Xuân An, công an phường An Phước vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân (CCCD) cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, hoàn thành trước 31-7-2023 và Kế hoạch số 2605/KH-CAT-PC06, ngày 4-10-2022 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020; tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an thị xã An Khê đã vượt qua mọi khó khăn, không quản ngại ngày đêm, chủ động bám sát phương châm “đi từng nhà, rà từng người, soát từng trường dữ liệu”; cùng với quyết tâm, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thị xã đã hoàn thành xong sớm 100% chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện cấp CCCD trên địa bàn.

Tính đến ngày 14-5-2023, Công an thị xã An Khê đã hoàn thành thu nhận 60.012/60.107 hồ sơ CCCD cho công dân đủ điều kiện, còn 93 trường hợp không thể thu nhận được vì các trường hợp này già yếu, bệnh tật, tâm thần, chấp hành án phạt tù…

Đóng góp vào thành tích chung của Công an thị xã An Khê, Công an xã Xuân An và Công an phường An Phước có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện và đã hoàn thành sớm đạt 100% cấp CCCD đủ điều kiện

Ghi nhận sự nỗ lực của các tập thể, Giám đốc Công an tỉnh quyết định khen thưởng Công an thị xã An Khê, công an xã Xuân An và công an phường An Phước vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020.