Đak Pơ “về đích” kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Triển khai kế hoạch đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT, Công an huyện Đak Pơ phối hợp với các nhà mạng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục đăng ký sim chính chủ. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tổ chức ký kết phối hợp với các đoàn thể huyện để thành lập các tổ tuyên truyền, phổ biến tiện ích và hướng dẫn người dân trực tiếp đăng ký, kích hoạt sử dụng ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, Công an huyện cũng chỉ đạo Công an xã, thị trấn tham mưu chính quyền địa phương thành lập các tổ tuyên truyền để vận động người dân đăng ký TKĐDĐT. Sau khi đăng ký thành công, tổ tuyên truyền sẽ phối hợp cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố… tập trung người dân tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn kích hoạt TKĐDĐT.

Thôn An Sơn (xã Cư An) có khoảng 80% dân số theo đạo Công giáo. Vì vậy, thời gian qua, hệ thống chính trị thôn đã triển khai nhiều giải pháp để người dân hiểu về lợi ích của TKĐDĐT. Ông Nguyễn Ngọc Duy-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho hay: Trước đây, một bộ phận người dân chưa nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của TKĐDĐT. Vì vậy, ngoài việc phối hợp với Ban Trị sự nhà thờ An Sơn (Giáo xứ An Sơn) tuyên truyền, vận động các giáo dân đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT, tháng 2-2023, thôn An Sơn thành lập Tổ Đề án 06 gồm 5 thành viên để phối hợp cùng lực lượng Công an đăng ký, kích hoạt tài khoản cho những người dân đủ điều kiện.

“Đối với các trường hợp người dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên học tập ở địa phương khác, Tổ Đề án 06 và cán bộ Công an tiến hành làm việc với gia đình để liên hệ, kết nối mạng xã hội Zalo, Facebook tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản từ xa. Nhờ vậy, đến nay, thôn An Sơn đã hoàn thành 586/474 chỉ tiêu do cơ quan Công an giao”-ông Duy nói.

Còn ông Phan Thanh Tùng-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 (thị trấn Đak Pơ) cho biết: Ngay sau khi có chủ trương về đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT, hệ thống chính trị của tổ dân phố đã họp bàn triển khai kế hoạch và thông tin rộng rãi cho người dân trên loa truyền thanh. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các trưởng xóm tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo chủ trương đã đề ra. Vì vậy, việc triển khai nhiệm vụ nhận được sự hưởng ứng cao của người dân.

Theo Thiếu tá Đặng Đức Khoa-Trưởng Công an thị trấn Đak Pơ: Được sự hướng dẫn, chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo Đề án 06 của thị trấn về các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cài đặt, kích hoạt TKĐDĐT. Tiếp đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo quyết liệt hệ thống chính trị vào cuộc cùng vận động người dân thực hiện chủ trương này. Cùng với đó, Công an thị trấn phân công các cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn phối hợp cùng với hệ thống chính trị tổ dân phố, làng vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT.

“Thị trấn có 1.603 hộ với 5.776 khẩu. Trên cơ sở danh sách công dân đã làm căn cước gắn chip điện tử, Công an thị trấn đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động các trường hợp này đăng ký, kích hoạt tài khoản. Nhờ vậy, đến nay, đơn vị đã kích hoạt 2.493/2.381 tài khoản, đạt 102,7% chỉ tiêu cấp trên giao”-Thiếu tá Khoa thông tin.

Song song với việc xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn vận động người thân, người dân trên địa bàn đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT. Công an huyện bố trí cán bộ, chiến sĩ có trình độ công nghệ thông tin và duy trì liên tục các ngày làm việc trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Đồng thời, đơn vị phân công lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý địa bàn thành lập các tổ phối hợp với Công an xã, thị trấn để vận động, hướng dẫn kích hoạt TKĐDĐT cho người dân được nhanh chóng. Đặc biệt, ngày 25-5-2023, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT. Nhờ vậy, việc kích hoạt TKĐDĐT của huyện đạt kết quả cao.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ-thông tin: Công an tỉnh giao Công an huyện Đak Pơ tuyên truyền, vận động công dân đăng ký, kích hoạt 16.283 TKĐDĐT. Tính đến ngày 29-9-2023, Công an huyện đã vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, đơn vị đã đăng ký được 19.239 trường hợp (đạt 118,2% chỉ tiêu), kích hoạt được 16.358 trường hợp (đạt 105,5% chỉ tiêu). Trong đó, một số đơn vị Công an cấp xã kích hoạt vượt chỉ tiêu như: Công an xã An Thành đạt 106,3%, Công an xã Cư An đạt 120%, Công an xã Phú An đạt 105,8%, Công an xã Yang Bắc đạt 105,7% và Công an thị trấn Đak Pơ đạt 102,7%. “Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công dân đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT để góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của Công an tỉnh”-Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ cho biết thêm.