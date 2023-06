Tăng tốc cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử

Liên tục nhiều tháng nay, Công an các địa phương trong tỉnh nỗ lực tuyên truyền, vận động làm CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện. Những người còn lại hầu hết ở vùng sâu, vùng xa hoặc đi làm xa, phân tán ở nhiều nơi nên việc tuyên truyền, làm thủ tục cấp CCCD, kích hoạt mã định danh điện tử gặp nhiều khó khăn.

Đại úy Kpă Chiến-Trưởng Công an xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) cho biết: “Nhiều người thường xuyên làm nương rẫy ở cách làng hàng chục cây số, không có điện thoại di động nên khó liên hệ. Chúng tôi phối hợp với Đoàn xã tìm cách thông báo bà con tranh thủ về làng, đến nhà sinh hoạt cộng đồng vào buổi tối để làm thủ tục cấp CCCD, kích hoạt mã định danh điện tử”.

Khó khăn ở Ia Rmok cũng là thực trạng chung của nhiều xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, ngoài tập trung thu nhận hồ sơ tại trụ sở đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì, thành lập tổ lưu động để thu thập thông tin, cấp CCCD ở các điểm trường, trụ sở UBND xã, nhất là ở những nơi xa trung tâm. Tại nhiều địa bàn, tổ công tác phải đi 50-60 km đường rừng tới nơi công dân làm ăn, sinh sống để làm thủ tục CCCD. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, người tàn tật.

Để kịp tiến độ đề ra, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã cùng các tổ công tác tăng cường của Công an cấp huyện tranh thủ cả buổi tối, thứ bảy, chủ nhật để tuyên truyền, làm thủ tục cấp CCCD và xử lý hồ sơ. Để việc thu nhận hồ sơ đạt hiệu quả cao, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền đến người dân về chủ trương cấp CCCD gắn chip và các tiện ích của việc kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Công an thị xã An Khê đã sớm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD vào ngày 14-5-2023. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc cấp CCCD, Trung tá Phạm Thế Hà-Trưởng Công an phường An Phước (thị xã An Khê) cho biết: Đặc điểm địa bàn phường là đa số người dân làm nông nghiệp, một bộ phận điều kiện kinh tế khó khăn phải đi làm ăn xa; một số trường hợp già yếu hoặc bị bệnh tâm thần… nên việc tuyên truyền, vận động bà con làm CCCD đôi lúc gặp trở ngại. Với những trường hợp đau ốm, chúng tôi trao đổi với gia đình khi sức khỏe ổn định hơn thì đi làm thủ tục cấp CCCD. Các trường hợp già yếu thì chúng tôi phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thị xã) đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD. Một số trường hợp dữ liệu công dân sai sót, chính quyền địa phương đã hỗ trợ điều chỉnh để đảm bảo thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cũng như Công an thị xã An Khê, một số đơn vị, địa phương có cách làm hay trong việc vận động người dân tích cực hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số. Đơn cử như Công an huyện Đak Pơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện gửi lời phát động đến toàn thể người dân trong huyện. Nội dung thư có đoạn: “Đề án 06 cũng như tài khoản định danh điện tử (VNeID) có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng; là cơ sở, nền tảng trong chuyển đổi số, xây dựng công dân số, xã hội số. Tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đóng góp vào việc xây dựng một xã hội số phát triển tại Việt Nam. Với truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm và khát vọng vươn lên, tôi trân trọng kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh... trên địa bàn huyện hãy tích cực tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để phục vụ công tác chuyển đổi số, tham gia giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng nhiều tiện ích khác, góp phần xây dựng huyện Đak Pơ ngày càng giàu đẹp”.

Công an huyện Đak Pơ cũng là một trong những đơn vị sắp hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và kích hoạt mã định danh điện tử cho công dân.

Theo chỉ tiêu của Bộ Công an, trước ngày 31-7-2023, Công an tỉnh Gia Lai cần hoàn thành 44.345 hồ sơ cấp CCCD. Để đảm bảo chỉ tiêu được giao, Công an toàn tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ với yêu cầu trung bình mỗi ngày thu nhận 500-600 hồ sơ.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp huyện phân công lãnh đạo phụ trách các địa bàn bám sát, theo dõi tiến độ cấp CCCD, làm sạch dữ liệu nói riêng, các nhiệm vụ Đề án 06 nói chung. Những ngày này, Trung tá Ksor HBơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên có các chuyến công tác về cơ sở để đôn đốc, kiểm tra tiến độ, hiệu quả thực hiện việc cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại Công an các địa phương, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn để tăng tốc hoàn thành đúng hạn chỉ tiêu Bộ Công an giao.