Công ty Bình Dương bàn giao “Nhà đồng đội” cho công nhân nghèo

(GLO)- Chiều 7-7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.