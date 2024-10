(GLO)- Sáng 10-10, HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Thị Đoàn An Khê, Hội Đồng đội thị xã tổ chức chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND thị xã An Khê với trẻ em năm 2024.