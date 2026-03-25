Hội đánh bài chòi dân gian tại làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý

(GLO)- Hưởng ứng Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 24 đến 28-3, UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức Hội đánh bài chòi dân gian tại làng biển Nhơn Hải và Nhơn Lý.

Di sản nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định (nay là Gia Lai) cùng với các tỉnh miền Trung đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017.

Diễn ra trong không gian ven biển rộn ràng, Hội đánh bài chòi dân gian ở Nhơn Hải, Nhơn Lý tái hiện sinh động một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của miền Trung nói chung, Gia Lai nói riêng kết hợp giữa diễn xướng và trò chơi dân gian.

Hội bài chòi diễn ra tại làng biển Nhơn Hải, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, gắn kết văn hóa truyền thống với không gian biển đảo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các anh hiệu, chị hiệu trong trang phục truyền thống vừa hô thai dí dỏm, vừa giao lưu cùng người chơi, tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi, đậm nét văn hóa dân gian độc đáo.

Các anh hiệu, chị hiệu với lối hô thai dí dỏm góp phần làm sống động không gian Hội đánh bài chòi dân gian tại làng biển Nhơn Lý. Ảnh: Hữu Đảo

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa địa phương đến du khách trong dịp cao điểm du lịch.

Theo ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, việc tổ chức hội đánh bài chòi dân gian tại Nhơn Hải và Nhơn Lý sẽ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi về với biển, đảo phía Đông tỉnh. Qua đó, địa phương từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, đậm đà bản sắc văn hóa.

“Đây cũng là hoạt động do chính quyền phường tổ chức góp phần tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại” - ông Quang chia sẻ.