Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Hội đánh bài chòi dân gian tại làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hưởng ứng Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 24 đến 28-3, UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức Hội đánh bài chòi dân gian tại làng biển Nhơn Hải và Nhơn Lý.

Di sản nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định (nay là Gia Lai) cùng với các tỉnh miền Trung đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017.

Diễn ra trong không gian ven biển rộn ràng, Hội đánh bài chòi dân gian ở Nhơn Hải, Nhơn Lý tái hiện sinh động một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của miền Trung nói chung, Gia Lai nói riêng kết hợp giữa diễn xướng và trò chơi dân gian.

Hội bài chòi diễn ra tại làng biển Nhơn Hải, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, gắn kết văn hóa truyền thống với không gian biển đảo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các anh hiệu, chị hiệu trong trang phục truyền thống vừa hô thai dí dỏm, vừa giao lưu cùng người chơi, tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi, đậm nét văn hóa dân gian độc đáo.

Các anh hiệu, chị hiệu với lối hô thai dí dỏm góp phần làm sống động không gian Hội đánh bài chòi dân gian tại làng biển Nhơn Lý. Ảnh: Hữu Đảo

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa địa phương đến du khách trong dịp cao điểm du lịch.

Theo ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, việc tổ chức hội đánh bài chòi dân gian tại Nhơn Hải và Nhơn Lý sẽ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi về với biển, đảo phía Đông tỉnh. Qua đó, địa phương từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, đậm đà bản sắc văn hóa.

“Đây cũng là hoạt động do chính quyền phường tổ chức góp phần tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại” - ông Quang chia sẻ.

Niềm vui của người chơi khi trúng thưởng, được các anh, chị hiệu dâng cờ, dâng thưởng kèm lời chúc tốt đẹp. Ảnh: Ngọc Nhuận
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh giáo dục và phục vụ học tập suốt đời trong thư viện các trường học và trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai luân chuyển, sắp xếp hiện vật chuẩn bị phục vụ Năm Du lịch quốc gia. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bảo tàng tỉnh Gia Lai rộng cửa đón khách Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang triển khai làm mới không gian trưng bày, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, rộng cửa đón du khách để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của địa phương.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

null