Học sinh lớp 1 nô nức tựu trường

Tin liên quan Gia Lai: 35.000 học sinh lớp 1 rộn rã tựu trường

Tiết trời tại một số địa phương trong tỉnh có mưa nặng hạt trong sáng 22-8. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã đội mưa đưa con đến tựu trường từ khá sớm. Theo ghi nhận của P.V, hầu hết các cơ sở giáo dục tiểu học đều tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón con ngay tại cửa lớp. Chị Bùi Thị Long Nữ (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm nay, tôi có 2 con sinh đôi đầu lòng (1 trai, 1 gái) vào lớp 1 nên khá hồi hộp, lo lắng. Ngoài chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, cách đây 1 tuần, tôi cũng bắt đầu rèn cho các con thói quen ăn, ngủ theo thời gian biểu để sẵn sàng bước vào năm học mới. Trái ngược với tâm trạng của bố mẹ, các con tôi lại khá mong chờ được đi học và hào hứng tựu trường”.

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) có 9 lớp 1 với 1.330 học sinh. Để chuẩn bị đón các em tựu trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã tập trung dọn vệ sinh trường lớp, trang trí phòng học, bố trí lại bàn ghế đảm bảo theo số lượng học sinh/lớp… Cô Bùi Thị Phương Hoa-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Mặc dù trời có mưa song học sinh lớp 1 tựu trường khá đông đủ với tâm trạng vui tươi, phấn khởi bên cha mẹ, thầy cô. Trong tuần đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm sẽ gần gũi, làm quen với học sinh; kiểm tra lại sách vở, đồ dùng học tập của các em xem đã đầy đủ chưa; đồng thời, phổ biến về nội quy của trường, lớp, thời khóa biểu và hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết đối với học sinh lớp 1”.

Cùng với toàn tỉnh, sáng 22-8, hơn 4.800 học sinh lớp 1 tại khu vực phía Đông tỉnh (gồm các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê) cũng hân hoan tựu trường. Trong đó, huyện Kbang có 1.486 học sinh/54 lớp, Kông Chro có 1.288 học sinh/54 lớp, Đak Pơ có 813 học sinh/28 lớp và thị xã An Khê có 1.271 học sinh/40 lớp. Theo ghi nhận của P.V, ngày hội đón học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Phú, thị xã An Khê) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Sau khi tập trung tham gia chương trình tại sân trường, từng học sinh được giáo viên chủ nhiệm cầm tay dẫn vào lớp học. Bỡ ngỡ, lo lắng, háo hức, vui mừng… là những cung bậc cảm xúc đan xen dễ nhận thấy ở các em trong ngày đầu tiên tới lớp. “Sáng nay, con dậy sớm và được mẹ mặc đồng phục sạch đẹp, cột tóc gọn gàng rồi chở tới trường. Gặp gỡ thầy cô và biết thêm nhiều bạn mới, con vui lắm!”-em Lý Gia Bảo Ngọc (lớp 1A1) bày tỏ.

Hòa cùng niềm hân hoan của học sinh trong ngày tựu trường, đội ngũ giáo viên cũng phấn khởi không kém. Tại Trường Tiểu học Trần Phú (xã Tân An, huyện Đak Pơ), tất cả cán bộ và giáo viên khối 1 đã có mặt từ sáng sớm để chờ đón học sinh đầu cấp. Hiệu trưởng Hồ Thị Thu Hà cho biết: Mặc dù là hoạt động quen thuộc mỗi đầu năm học, song trong ngày đón các em học sinh lớp 1 tựu trường, chúng tôi vẫn thấy bồi hồi khó tả. Năm học này, toàn trường có 135 học sinh lớp 1, biên chế thành 4 lớp (tăng 21 em so với năm học 2022-2023). Trước thềm năm học mới, nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, trang-thiết bị, bàn ghế, sửa chữa hệ thống điện; chỉnh trang khuôn viên trường, cắt tỉa cây xanh; trang trí trường lớp và tạo cảnh quan môi trường an toàn, thân thiện, xanh-sạch-đẹp để đón học sinh.

Cùng tâm trạng, cô Đoàn Thị Hồng Vân-giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Phú Thiện) chia sẻ: "Tôi rất vui khi cùng các em học sinh lớp 1 khởi động năm học mới trong ngày tựu trường. Trong buổi đầu tiên, giáo viên chủ yếu thông báo đến phụ huynh và học sinh những quy định chung của trường, lớp; nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho con em mình, chú ý giờ giấc đưa đón con và phải đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Những ngày tiếp theo, chúng tôi tập trung ổn định nền nếp lớp học, giúp các em làm quen với môi trường giáo dục mới. Đa phần trẻ đã đi học mầm non nên khá dạn dĩ; riêng một bé còn nhút nhát, tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để gần gũi, trò chuyện, ổn định tâm lý cho các em".

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp vận động, tuyên truyền nhưng trong ngày đầu tiên, Trường Tiểu học Chu Văn An vẫn còn vắng một số học sinh vì các em theo cha mẹ lên nương rẫy. “Những trường hợp này, nhà trường sẽ tiếp tục phân công giáo viên xuống tận thôn, làng và phối hợp với hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động các em ra lớp đúng thời gian quy định”-Hiệu trưởng Mã Thị Mai nêu quyết tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phú Thiện: Năm học 2023-2024, toàn huyện dự kiến có 58 lớp 1 với 1.614 học sinh. Căn cứ kế hoạch của Sở GD-ĐT, Phòng đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển sinh cũng như triển khai khung thời gian năm học phù hợp và chỉ đạo các trường triển khai thực hiện. “Với đặc thù là vùng có khá đông học sinh người dân tộc thiểu số, sau buổi tựu trường, các cơ sở giáo dục tiểu học sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyển sinh bổ sung nhằm huy động tất cả học sinh trong độ tuổi ra lớp. Tùy vào điều kiện thực tế của từng trường, trong 2 tuần trước khai giảng, giáo viên hướng dẫn học sinh làm quen với trường với lớp, ổn định nền nếp lớp học, chuẩn bị cho các em tâm thế sẵn sàng để bước vào năm học mới”-ông Tỉnh thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Đông-Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT) cho biết: Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có khoảng 35.000 học sinh lớp 1. Để chuẩn bị năm học mới, Sở GD-ĐT đã có ban hành công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung hoạt động hè năm học 2022-2023 và chuẩn bị năm học mới đối với giáo dục tiểu học. Trong đó, Sở yêu cầu các phòng GD-ĐT chỉ đạo những cơ sở giáo dục có học sinh tiểu học chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh để đánh giá bổ sung xét hoàn thành chương trình lớp học; đồng thời, tăng cường tiếng Việt và trang bị những kỹ năng cần thiết để học sinh lớp 1, nhất là học sinh người dân tộc thiểu số mạnh dạn, tự tin hơn khi chính thức bước vào năm học.