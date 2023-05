Hòa Bình: Bắt đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin và 2.000gram ketamine

Trong lúc truy sát nhóm đối thủ ở biển Đà Nẵng, nhóm Kiên phát hiện một người giống nhóm đối thủ nên chỉ đạo đàn em xông vào siêu thị chém người và chém cả những ai can ngăn.

(GLO)- Ngày 6-5, Công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) thông tin đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Thành Duy (tên thường gọi Nhí, SN 1981, ngụ phường 2, TP. Cao Lãnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Mới ra tù, đối tượng có nhiều tiền án ở huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục đột nhập cửa hàng điện thoại di động để trộm cắp.

Sau khi đâm tử vong cha và chú ruột, nghi phạm Lâm Hoài Ân (18 tuổi, ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bỏ trốn sang TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và di lý về An Giang.

(GLO)- Ngày 5-5, Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023 của tỉnh thông tin: Đoàn kiểm tra liên ngành vừa thống nhất xử phạt vi phạm hành chính 6 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh do vi phạm các quy định trong lĩnh vực ATTP. Tổng số tiền xử phạt là 24 triệu đồng.