Giúp người lầm lỡ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy

(GLO)- Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một số người từng lầm đường lạc lối theo FULRO, “Tin lành Đê ga” và vượt biên để đi nước thứ 3. Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ khó khăn với bà con”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh (Công an huyện) đã không quản ngại khó khăn, vất vả bám địa bàn để thực hiện nhiệm vụ, giúp nhiều người từng lầm lỡ hoàn lương, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, sống có ích cho gia đình và cộng đồng.

Ông Ksor Yung-thành viên Ban Chấp sự Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) buôn Chư Krih (xã Chư Drăng) từng có thời gian nghe lời lừa phỉnh, xúi giục của các đối tượng FULRO lưu vong. Năm 2004, ông vượt biên sang Campuchia nuôi ảo vọng được đi nước thứ 3 để có cuộc sống sung sướng nhưng rồi sớm vỡ mộng trên đất khách. Tháng 8-2006, ông được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) trao trả về Việt Nam.

Thời gian đầu, ông sống khép mình, vẫn mù quáng hoạt động “Tin lành Đê ga” với hình thức tu tại gia. Nhiều năm liền, các trinh sát Đội An ninh kiên trì khuyên giải, thức tỉnh ông Yung từ bỏ hành vi sai trái. “Mưa dầm thấm lâu”, sự chia sẻ chân thành, thuyết phục của các trinh sát đã từng bước cảm hóa ông Yung. Năm 2009, ông tự nguyện quay về sinh hoạt tại Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) buôn Chư Krih. Sau đó, ông tích cực phối hợp với các trinh sát Đội An ninh vận động hơn 100 người tham gia hoạt động “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Ông Yung tâm sự: “Tôi từng có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến gia đình, bà con dân làng và an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi được cảm hóa, tôi đã cố gắng vươn lên chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Thông qua sinh hoạt tôn giáo, tôi thường xuyên tuyên truyền để bà con nêu cao cảnh giác, không mắc lừa kẻ xấu một lần nào nữa. Đồng thời, tôi nói cho bà con hiểu và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyệt đối không để kẻ xấu phá hoại cuộc sống bình yên của dân làng”.

Hiện nay, gia đình ông Yung là hộ đi đầu trong sản xuất nông nghiệp ở buôn Chư Krih. Với 3 sào ruộng nước, 10 ha đất rẫy và chăn nuôi gia súc, mỗi năm, gia đình ông thu nhập 300-400 triệu đồng. Vừa qua, ông Yung vinh dự được Công an tỉnh lựa chọn là một trong những người uy tín tiêu biểu ra thăm quê Bác Hồ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, đây là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời. Ông Yung đã kể cho bà con dân làng về chuyến đi đặc biệt ấy cùng những câu chuyện về Bác Hồ một đời cống hiến vì dân, vì nước và tình cảm đặc biệt mà Bác dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Krông Pa) cho biết: Trong quá trình vận động, chúng tôi biết được nguyện vọng của ông Ksor Yung muốn quay về sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Việt Nam (miền Nam). Vì vậy, Công an huyện đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ ông Ksor Yung. Đến nay, gia đình ông trở thành hộ làm kinh tế giỏi. Bản thân ông Yung là người uy tín, thường xuyên hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Ông Nay Thuy-Trưởng điểm nhóm Tin lành Báp-tít Việt Nam buôn H'Lam (xã Chư Rcăm) cũng từng lầm lỡ nghe theo các đối tượng phản động, tham gia hoạt động FULRO và phải trả giá bằng bản án 5 năm tù. Được cán bộ Công an cảm hóa, giáo dục, ông Thuy hoàn lương và quay về sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Báp-tít Việt Nam buôn H'Lam. Đến tháng 12-2021, ông được tín nhiệm bầu làm mục sư. Từ năm 2014 đến nay, ông Thuy phối hợp tuyên truyền, vận động hơn 250 người tu tại gia trở về sinh hoạt trong tôn giáo được Nhà nước công nhận. Ông khẳng định: “Trải qua những sai lầm mới biết được ai là người thương yêu mình, giúp đỡ mình. Trước đây, vì tin và nghe theo các đối tượng phản động FULRO nên tôi phải trả giá đắt và rất ân hận. Vậy nhưng, mình còn rất may mắn khi được cán bộ Công an huyện giúp đỡ để vượt qua tự ti, mặc cảm, phấn đấu vươn lên”.

Thiếu tá Mai Văn Năng-Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa-cho hay: Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xác định việc tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, lực lượng Công an phối hợp tốt với những người trước đây lầm lỡ nhưng nay họ trở thành chức sắc, người uy tín để tuyên truyền, vận động những gia đình đang hoạt động tu tại gia quay về sinh hoạt trong tôn giáo được Nhà nước công nhận. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng đặc biệt quan tâm, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ những người từng lầm lỡ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từ năm 2000 đến nay, Công an huyện Krông Pa đã phối hợp vận động hơn 1.300 trường hợp từ bỏ “Tin lành Đê ga” để quay về sinh hoạt trong các tôn giáo được Nhà nước công nhận. Trong đó, đơn vị đã đấu tranh, cảm hóa hơn 100 đối tượng cầm đầu hoàn lương. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, những người này đã góp phần quan trọng giữ bình yên buôn làng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời phản bác hiệu quả luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động.?