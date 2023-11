(GLO)- Ngày 28-11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xử phạt ông L.H.T. (SN 1991, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai) có hành vi đăng tải thông tin có nội dung “báo chốt” lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 26-11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân có tên L.T. (Q.C.L.T) đăng tải nội dung: Đang thổi nồng độ cồn ngay cây xăng Quân đội Phạm Văn Đồng gần trường Phạm Hồng Thái nha. Nhậu ở đâu ở yên chổ đó bớt di chuyển, kèm 1 hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông đang thực hiện nhiệm vụ. Bài viết trên của ông L.H.T. đã thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, chia sẻ gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh. Sau hơn 2 giờ đăng tải, được bạn bè nhắc nhở và cảnh báo, ông L.H.T. đã gỡ bài viết trên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, trên cơ sở thông tin, tài liệu đã thu thập, ngày 28-11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tiến hành làm việc với ông L.H.T. Tại cơ quan Công an, ông L.H.T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ông T cho biết, do nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ nên dẫn đến vi phạm; đồng thời, ông L.H.T viết bản cam kết, hứa không tái phạm.

Trên cơ sở thái độ hợp tác trong quá trình làm việc; đồng thời, nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội, căn cứ điểm e, Khoản 3, Điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, ông Lê Đức Tuyên-Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.T. với số tiền 5 triệu đồng về hành vi: “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh không nên đăng tải, chia sẻ những thông tin liên quan đến hoạt động lực lượng chức năng nói chung, lực lượng Cảnh sát Giao thông nói riêng lên không gian mạng khi chưa được phép; mặt khác, không tham gia vào các hội, nhóm “báo chốt”, “né chốt” lực lượng Cảnh sát Giao thông. Bởi, các hành vi trên không chỉ gây cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông; gây tâm lý chủ quan, “né chốt” đo nồng độ cồn của người dân, nhất là trong thời điểm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến rượu, bia đang diễn biến phức tạp; nguy hiểm hơn, hành vi trên còn có thể để các đối tượng buôn bán ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, hàng cấm… nắm được thông tin và tìm cách đối phó.

Cùng với đó, người dân cần nâng cao nhận thức về vai trò của các tổ công tác, Cảnh sát Giao thông nói riêng và lực lượng Công an nói chung đang thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và duy trì sự tôn nghiêm của pháp luật trên địa bàn tỉnh.