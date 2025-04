Gia Lai: Tuyên phạt 8 năm tù cho đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo đó, từ năm 2014-2016, thông qua mối quan hệ quen biết, Sinh đã nhiều lần vay mượn tiền của chị T.T.T.T. (SN 1983, trú tại thị trấn Ia Kha) để lấy vốn làm ăn với tổng số tiền 670 triệu đồng.

Bị cáo Sinh đã bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Văn Lợi

Sau khi vay tiền, Sinh đã sử dụng để đầu tư kinh doanh vận tải hành khách và thực hiện nghĩa vụ trả lãi theo đúng thỏa thuận với chị T. Tuy nhiên, đến ngày 25-1-2020, Sinh đã bán nhà rồi cùng gia đình bỏ trốn khỏi địa phương.

Đồng thời, Sinh thay đổi số điện thoại nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền đã vay của chị T. Sau khi bán nhà, Sinh trốn về sinh sống tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Biết Sinh bỏ trốn, chị T. đã đến Công an tỉnh Gia Lai trình báo. Sau khi xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Sinh. Đến ngày 20-8-2024, Sinh đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.