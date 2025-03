Gia Lai: Triệu tập thanh niên bình luận xúc phạm phóng viên trên mạng xã hội

(GLO)- Chiều 20-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã triệu tập anh N.M.C. (SN 1996, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) đến làm việc vì đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Theo đó, tối 19-3, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện anh C. có bình luận xúc phạm phóng viên V.N. của Báo Gia Lai trên trang mạng xã hội.

Bài viết của trang Facebook Gia Lai TV đăng lại ảnh chụp màn hình bản tin của Báo Gia Lai. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tối cùng ngày, trang Facebook Gia Lai TV đăng ảnh chụp màn hình một số nội dung của bản tin “Nhà xe Đức Đạt giải trình vụ tài xế gây tai nạn chết người” đăng tải trên Báo Gia Lai điện tử.

Trong đó có nội dung về văn bản giải trình của nhà xe Đức Đạt nêu rõ: Tài xế xe Đức Đạt có đưa nạn nhân đi cấp cứu trước khi rời khỏi hiện trường và trình diện cơ quan Công an vào tối cùng ngày.

Sau khi xem nội dung đăng tải của trang Facebook Gia Lai TV, anh C. đã dùng tài khoản cá nhân tên N.M.C. để bình luận với nội dung "anh N. có hành vi vòi tiền, nhận tiền của nhà xe Đức Đạt để đưa tin theo hướng có lợi cho nhà xe".

Tại Cơ quan Công an, anh C. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Ảnh: Mai Châu

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Hành vi này đã ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân phóng viên V. N. và uy tín của Báo Gia Lai nên đã mời anh C. đến làm việc.

Tại Cơ quan Công an, anh C. thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Theo trình bày của anh C., trong lúc thương cảm cho nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, anh đã bức xúc về cách giải trình của nhà xe Đức Đạt nên đã bình luận với nội dung sai sự thật, không có căn cứ. Anh C. đã xóa bình luận và trực tiếp gửi lời xin lỗi đến cá nhân phóng viên V.N. và cam kết sẽ không tái phạm.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.