Cụ thể, 5 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Duyên (SN 1976, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa), Trần Vỹ (SN 2002, trú tại tỉnh Bạc Liêu), Trần Đình Quân (SN 1994), Nguyễn Hữu Toàn (SN 2003, cùng trú tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) và Trương Trọng Tính (SN 2003, trú tại tỉnh Kiên Giang).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 55 phút ngày 30-6, anh Đ.V.T. (SN 1981, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) đang ngồi uống cà phê (thuộc tổ 8, thị trấn Đak Đoa) cùng 2 người bạn thì bất ngờ có một nhóm 5 nam thanh niên mang theo hung khí xông vào quán đâm, chém anh T.

Hoảng sợ, anh T. chạy trốn vào nhà chủ quán nhưng vẫn bị nhóm này đuổi chém nhiều nhát vào người. Gây án xong, 4 đối tượng nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát về hướng TP. Pleiku, đối tượng còn lại điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng ngược lại. Sau khi bị chém, anh T. được người dân cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa tiến hành điều tra, truy xét, truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đak Đoa phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) vây bắt thành công 3 đối tượng: Trần Đình Quân, Nguyễn Hữu Toàn và Trần Vỹ khi đang trốn trong một khách sạn tại thị xã Đức Phổ. Tiếp đó, ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa phối hợp với đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Trương Trọng Tính khi đang lẩn trốn tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được Nguyễn Thị Duyên thuê đứng tên sang nhượng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền ngân hàng, giải quyết nợ nần. Đồng thời, Duyên thuê chém anh T. để dằn mặt vì anh thường xuyên đòi gần 2 tỉ đồng mà Duyên vay trước đó.