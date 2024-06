Sau khi nghe cuộc gọi của đối tượng giả danh cán bộ công an, bà cụ 71 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bị lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra ( Công an tỉnh Gia Lai ) vừa ra Q uyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Thái Anh (SN 1979, trú tại phường Tân Thành, TP . Buôn Ma Thuột, tỉnh Đ ắ k L ắ k) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

(GLO)- Qua thống kê từ ngày 1-1 đến 28-5, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ghi nhận và gửi thông báo 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát xử lý phạt nguội của Công an tỉnh và thành phố.

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa bắt đối tượng Lương Đức Nguyên, trú thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thu giữ 6 bánh heroin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (54 tuổi, ở phường An Phú, thị xã An Khê) về việc bị đối tượng có tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Hoàn” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.