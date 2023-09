Gia Lai: Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-5-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Trần Quốc Khương (SN 1994, trú tại xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh), Nguyễn Luật (SN 1992, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) và Nguyễn Thành Duy (SN 1991, trú tại xã Diên Phú, TP. Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tại cơ quan Công an, Khương khai nhận: Vì có sở thích sử dụng súng để săn bắn thú rừng nên đối tượng đã tìm mua súng trên mạng xã hội Zalo, Facebook.

Sau khi tìm được tài khoản Zalo đăng thông tin bán súng, Khương thỏa thuận mua 1 khẩu súng thể thao và 16 viên đạn với giá 13 triệu đồng. Ngày 28-3-2023, Khương, Luật và Duy đã dùng súng để săn bắn rồi cất giấu tại chòi rẫy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật, bàn giao vụ việc cho Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) để điều tra theo thẩm quyền.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác định Nguyễn Văn Vũ (SN 1993, trú tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là người bán vũ khí cho Khương. Ngày 29-8 vừa qua, Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt giữ khẩn cấp đối tượng Vũ tại nhà riêng. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 4 khẩu súng bắn đạn thể thao, 290 viên đạn, 11 kg đạn chì và hàng trăm linh kiện chế tạo súng. Từ lời khai của Vũ, cơ quan Công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan (cùng trú tại Hà Nội). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn linh kiện chế tạo súng.