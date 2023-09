Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Công an huyện Ia Pa vừa chuyển hồ sơ cho cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 2 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn.